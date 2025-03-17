MLB／大谷翔平熱潮超越棒球領域 道奇隊友也驚嘆

不論是在熙攘的東京街頭、便利商店、販賣機，甚至是高掛於澀谷十字路口的巨型廣告看板，大谷翔平的身影幾乎無所不在，讓道奇隊友們震驚不已，甚至拿「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）來形容他的超高人氣。

大谷翔平的身影幾乎無所不在。 歐新社

在賽前訓練時，克蕭（Clayton Kershaw）形容這股大谷狂熱「像披頭四（The Beatles）」，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則稱這現象是「小賈斯汀（Justin Bieber）乘以10」。

SHOHEI OHTANI HOMERS AT THE TOKYO DOME! #TOKYOSERIES pic.twitter.com/04dK1gKnt5 — MLB (@MLB) 2025年3月15日

但最貼切的比喻，則來自隊友班達（Anthony Banda）：「有人告訴我，在日本任何地方都能看到大谷翔平。想想當年的喬丹在美國的影響力，這就是現在的大谷。」

在這趟旅程中，道奇隊員終於親眼見識到大谷的影響力，這股熱潮甚至超越棒球領域，成為日本的流行文化象徵。

When you see an ad for Shohei. 😂 pic.twitter.com/6sS1SvIUPr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年3月15日

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）回憶起休賽季時，大谷曾發訊息給他：「準備好吧，因為你會在到處看到我的照片。」如今親身來到日本，羅伯茲感嘆：「我們去年在美國就已經感受到他的驚人影響力，不論是在道奇球場還是客場，但這次來到日本，才真正見識到這種熱潮到了怎樣的程度。這裡是他的家。」

大谷翔平超高人氣讓道奇隊友們震驚不已。 路透社

當道奇以10年7億美元的超級合約簽下這位來自日本的當代獨角獸「二刀流」球星，很快就體驗到大谷翔平自帶各種流量光環的驚人效應，特別是在他以54轟、59次盜壘成為MLB史上第一位「50-50俱樂部」成員，更在加盟第一年就贏得世界大賽冠軍，其影響力已經遍布全球。

If you were in Tokyo and wanted something with Shohei Ohtani’s face on it, then you’re in luck! pic.twitter.com/HKaZnIT6vr — Los Angeles Times (@latimes) 2025年3月15日

在美國，道奇球迷已經習慣湧入春訓基地Camelback Ranch，只為親眼目睹大谷練習。而當道奇來到日本時，這股狂熱更是達到頂峰。光是3月15日的東京巨蛋賽前訓練，就吸引超過1萬名觀眾進場觀看，這樣的場面讓隊友史奈爾（Blake Snell）不禁開玩笑：「這裡的人真的太愛大谷了，這點已經很明顯了。我還一直開玩笑說，『喔，我認識他！』」

This view of the Shohei homer 😮‍💨#TokyoSeries pic.twitter.com/TN8YNlhxv6 — MLB (@MLB) 2025年3月15日

大谷翔平幾乎每時每刻都被攝影機捕捉，讓隊友們佩服他如何應對這種無處不在的關注。隊友山本由伸同樣在東京擁有自己的廣告，但與大谷相比仍顯得低調許多。山本笑說：「我也不知道他是怎麼做到的，但我想要向他學習。」

道奇隊也觀察到，大谷近年來逐漸成為球隊的領袖。他的影響力並非透過言語，而是透過行動來展現。羅伯茲特別提到，這與日本文化有關：「日本球員天生謙遜、感恩且充滿敬意，無論是大谷、山本，還是佐佐木朗希，他們在場上是強悍的競爭者，但也擁有絕佳的平衡感，這是他們的特質。」

隨著道奇在東京系列賽登場，大谷翔平在日本的影響力已超越棒球層面，成為一種文化現象。他不僅是連繫全球兩大職棒聯盟日本與美國的橋樑，更是讓全球球迷都為之瘋狂的超級巨星。

無論是被比擬為披頭四、小賈斯汀，還是籃球之神喬丹，大谷翔平的傳奇仍在持續書寫中。