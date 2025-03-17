MLB／大谷翔平熱潮超越棒球領域 道奇隊友也驚嘆
不論是在熙攘的東京街頭、便利商店、販賣機，甚至是高掛於澀谷十字路口的巨型廣告看板，大谷翔平的身影幾乎無所不在，讓道奇隊友們震驚不已，甚至拿「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）來形容他的超高人氣。
在賽前訓練時，克蕭（Clayton Kershaw）形容這股大谷狂熱「像披頭四（The Beatles）」，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則稱這現象是「小賈斯汀（Justin Bieber）乘以10」。
但最貼切的比喻，則來自隊友班達（Anthony Banda）：「有人告訴我，在日本任何地方都能看到大谷翔平。想想當年的喬丹在美國的影響力，這就是現在的大谷。」
在這趟旅程中，道奇隊員終於親眼見識到大谷的影響力，這股熱潮甚至超越棒球領域，成為日本的流行文化象徵。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）回憶起休賽季時，大谷曾發訊息給他：「準備好吧，因為你會在到處看到我的照片。」如今親身來到日本，羅伯茲感嘆：「我們去年在美國就已經感受到他的驚人影響力，不論是在道奇球場還是客場，但這次來到日本，才真正見識到這種熱潮到了怎樣的程度。這裡是他的家。」
當道奇以10年7億美元的超級合約簽下這位來自日本的當代獨角獸「二刀流」球星，很快就體驗到大谷翔平自帶各種流量光環的驚人效應，特別是在他以54轟、59次盜壘成為MLB史上第一位「50-50俱樂部」成員，更在加盟第一年就贏得世界大賽冠軍，其影響力已經遍布全球。
在美國，道奇球迷已經習慣湧入春訓基地Camelback Ranch，只為親眼目睹大谷練習。而當道奇來到日本時，這股狂熱更是達到頂峰。光是3月15日的東京巨蛋賽前訓練，就吸引超過1萬名觀眾進場觀看，這樣的場面讓隊友史奈爾（Blake Snell）不禁開玩笑：「這裡的人真的太愛大谷了，這點已經很明顯了。我還一直開玩笑說，『喔，我認識他！』」
大谷翔平幾乎每時每刻都被攝影機捕捉，讓隊友們佩服他如何應對這種無處不在的關注。隊友山本由伸同樣在東京擁有自己的廣告，但與大谷相比仍顯得低調許多。山本笑說：「我也不知道他是怎麼做到的，但我想要向他學習。」
道奇隊也觀察到，大谷近年來逐漸成為球隊的領袖。他的影響力並非透過言語，而是透過行動來展現。羅伯茲特別提到，這與日本文化有關：「日本球員天生謙遜、感恩且充滿敬意，無論是大谷、山本，還是佐佐木朗希，他們在場上是強悍的競爭者，但也擁有絕佳的平衡感，這是他們的特質。」
隨著道奇在東京系列賽登場，大谷翔平在日本的影響力已超越棒球層面，成為一種文化現象。他不僅是連繫全球兩大職棒聯盟日本與美國的橋樑，更是讓全球球迷都為之瘋狂的超級巨星。
無論是被比擬為披頭四、小賈斯汀，還是籃球之神喬丹，大谷翔平的傳奇仍在持續書寫中。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言