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MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

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MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(中)與教頭羅伯茲(右)。 美聯社
大谷翔平(中)與教頭羅伯茲(右)。 美聯社

道奇隊飛往日本進行大聯盟海外開幕戰前，全隊對於大谷翔平「無所不在」已經做好心理準備，不過到了東京實際感受他的超級魅力，還是驚訝不已，道奇官網很乾脆形容：「在日本隨處可見翔平的人氣。」

大谷在日本廣告接不完，官網特別指出在熙熙攘攘的街道上，隨處可見他的身影，華麗烹調義大利麵、熟練玩著足球、傾斜手腕展示高端手錶、在茶園若有所思凝視遠方，當然還有揮舞球棒。

官網提到大谷「俯瞰這座城市」，身影出現在澀谷十字路口閃爍廣告牌，便利商店櫥窗也有真人大小看板，街上自動販賣機側面、裡面的茶瓶都看得到他。

道奇後援投手班達（Anthony Banda）的比喻也許最恰當，他說：「有人告訴我到處都可看到翔平，想想喬丹（Michael Jordan）在美國的情況相同。」

3屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）把大谷和英國傳奇樂團披頭四相提並論，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）形容知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）熱潮再多10倍；官網指出，現在道奇球員親眼目睹這一切，終於可以了解大谷在日本的巨大影響力，受歡迎程度超越棒球，在祖國更像一位流行文化人物。

大谷一直受到球迷關注，攝影機更是緊迫盯人，隊友都想知道他怎麼應付，山本由伸說：「我不確定，但想從他的身上儘量多學到東西，他是那麼喜歡用實際行動、而非言語傳達更多訊息的人。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，從大谷、山本、佐佐木朗希身上看到日本球員的謙遜和感激，還有比賽的尊重，他們在激烈的競爭中找到很好的平衡方式。

佐佐木朗希 塞揚獎 道奇

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