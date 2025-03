MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

道奇隊飛往日本進行大聯盟海外開幕戰前,全隊對於大谷翔平「無所不在」已經做好心理準備,不過到了東京實際感受他的超級魅力,還是驚訝不已,道奇官網很乾脆形容:「在日本隨處可見翔平的人氣。」

大谷在日本廣告接不完,官網特別指出在熙熙攘攘的街道上,隨處可見他的身影,華麗烹調義大利麵、熟練玩著足球、傾斜手腕展示高端手錶、在茶園若有所思凝視遠方,當然還有揮舞球棒。

