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MLB／今永昇太去年讓大谷5支0 開幕戰倒數展現幽默一面
大聯盟新球季倒數，海外開幕戰將於明晚6點10分在東京巨蛋開打，小熊隊今永昇太登板先發，和道奇隊山本由伸硬碰硬，確定締造本季首場爆滿紀錄；今永今天在賽前記者會被問到對決大谷翔平一事，強調幫助球隊贏球才是最大重點。
他說：「大谷毫無疑問是全球最佳球員，但明天最重要的事不是能否投贏他，而是贏得比賽。」
今永表示，開幕戰會竭盡所能投球，不是被大谷打到就是解決他，投打各有選擇，自己盡量不做任何做不到的事，目標是團隊獲勝，「有時大谷的技術可能超過我，但比賽勝負不是那個時間點（兩人對決）決定。」
今永去年旅美首季29場先發投出15勝3敗、防禦率2.91，不但是大聯盟日本投手最多勝，而且勝場、防禦率都在國聯排名第3，對決道奇兩場拿到1勝，合計11局失3分、防禦率2.45。
值得一提的是，大谷對決今永5次打數掛零、吞下1次三振，完全討不到便宜。
今永首戰將面臨極大壓力，在記者會上也被問到此事，透露曾向後天第2戰先發投手史提爾（Justin Steele）諮詢，得到的答案是：「別擔心，100年後沒有人會記得你。」
今永笑說，如果自己活到100歲，一定會記住這點。
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