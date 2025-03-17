快訊

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

「新品種超巨菊花」長2隻腳到處跳 專家揭罕見高貴身價

又是牠「故技重施」！11天前才開窗跳車狂咬騎士 比特犬今再犯

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／今永昇太去年讓大谷5支0 開幕戰倒數展現幽默一面

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今永昇太在東京進行練球。 路透
今永昇太在東京進行練球。 路透

大聯盟新球季倒數，海外開幕戰將於明晚6點10分在東京巨蛋開打，小熊隊今永昇太登板先發，和道奇隊山本由伸硬碰硬，確定締造本季首場爆滿紀錄；今永今天在賽前記者會被問到對決大谷翔平一事，強調幫助球隊贏球才是最大重點。

他說：「大谷毫無疑問是全球最佳球員，但明天最重要的事不是能否投贏他，而是贏得比賽。」

今永表示，開幕戰會竭盡所能投球，不是被大谷打到就是解決他，投打各有選擇，自己盡量不做任何做不到的事，目標是團隊獲勝，「有時大谷的技術可能超過我，但比賽勝負不是那個時間點（兩人對決）決定。」

今永去年旅美首季29場先發投出15勝3敗、防禦率2.91，不但是大聯盟日本投手最多勝，而且勝場、防禦率都在國聯排名第3，對決道奇兩場拿到1勝，合計11局失3分、防禦率2.45。

值得一提的是，大谷對決今永5次打數掛零、吞下1次三振，完全討不到便宜。

今永首戰將面臨極大壓力，在記者會上也被問到此事，透露曾向後天第2戰先發投手史提爾（Justin Steele）諮詢，得到的答案是：「別擔心，100年後沒有人會記得你。」

今永笑說，如果自己活到100歲，一定會記住這點。

大聯盟 小熊隊 道奇

延伸閱讀

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

MLB／道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

MLB／道奇日籍3星策畫晚宴 山本由伸透露菜單有壽司和烤雞肉串

相關新聞

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

大聯盟海外開幕戰將於明晚6點10分在東京巨蛋開打，道奇隊推出山本由伸登板先發，小熊隊則由今永昇太應戰，兩隊這次2連戰造成...

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

道奇隊3位日籍球星在東京行作東，找來名廚到下榻飯店為全隊準備料理，外界一直很好奇菜單，日本媒體從大谷翔平發布的照片中找到...

MLB／阪神讓道奇、小熊連18局掛零 ESPN形容有如國聯等級球隊

道奇、小熊隊前進東京巨蛋備戰大聯盟海外開幕戰，各自對日本職棒巨人、阪神隊進行兩場熱身賽，經過兩天美、日職棒交流，阪神成為...

MLB／道奇教頭看豪華晚宴喊羨慕 弗里曼：海膽好吃、毛蟹不行

道奇隊3位日籍球星作東宴請全隊，但不包含教練團，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪表示，昨天有許多選手都享...

MLB／大谷翔平擔任美食派對東道主 弗里曼品嚐海膽意外驚喜

大聯盟海外開幕戰明天將在東京巨蛋點燃戰火，道奇隊對日本職棒巨人、阪神隊熱身賽結束後，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希以地主...

MiLB／李灝宇新秀對抗賽扛老虎4棒 敲1安打、跑回2分

22歲台灣「怪力男」李灝宇今天出戰春訓新秀對抗賽，擔任老虎隊第四棒、指定打擊，4打數敲出1安打、吞下2次三振，另靠1次四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。