MLB／道奇教頭看豪華晚宴喊羨慕 弗里曼：海膽好吃、毛蟹不行

道奇隊3位日籍球星作東宴請全隊，但不包含教練團，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪表示，昨天有許多選手都享用了此生最棒的一頓晚餐，「我好羨慕啊！」

隊友難得來一趟日本東京，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希作為地主，策劃這場晚宴，找來頂級日本料理廚師，包括「鮨さいとう（鮨齋藤）」、「鳥しき（Torishiki）」主廚，以及日本鮪魚批發商「やま幸（Yamayuki） 」，來照顧隊友的胃。

Shohei Ohtani just updated his insta with a special team dinner of sashimi and Sushi! Never seen Shohei post anything like this before he went full fanboy mode on that tuna 🍣 🐟



That huge tuna 😋 pic.twitter.com/twdSDVkiGC — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🐶 (@shoheisaveus) 2025年3月16日

道奇今天在東京巨蛋練球，羅伯茲受訪表示，昨天31名選手都有出席晚宴，「許多人都說這是他們此生吃過最棒的一餐，對選手來說，這也是一次加深彼此聯繫的絕佳機會，對他們來說是很棒的一晚。」

大谷翔平和弗里曼。 美聯社

羅伯茲在內的教練團並未參與晚宴，他表示，「因為這是為了選手舉辦的，所以我想這樣（教練團不出席）應該會比較好。」但也開玩笑說：「我好羨慕啊！」部分教練、高層前往享用牛排，羅伯茲大讚：「這是我吃過最好吃的牛排，這夏多布里昂牛排太神了！」

弗里曼（Freddie Freeman）昨天挑戰海膽壽司也成焦點，今天被問到此事，他笑說：「這是我第一次嘗試海膽，味道超棒，但毛蟹不太能接受。」