MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

大聯盟海外開幕戰將於明晚6點10分在東京巨蛋開打，道奇隊推出山本由伸登板先發，小熊隊則由今永昇太應戰，兩隊這次2連戰造成日本球迷瘋狂搶票，黃牛票已經喊到200萬日圓（約合台幣44萬3千元）。

大聯盟史上第6次東京系列賽倒數，也是繼2019年水手、運動家隊之戰後，暌違6年重返日本，明天道奇、小熊首戰門票早就賣光，轉售價格飆升至30萬日圓，後天第2戰也達22萬日圓，就連南韓媒體也相當關切此事，朝鮮日報指出，非法轉售門票衝到200萬日圓。

道奇挑戰世界大賽2連霸，大谷翔平成為東京系列賽最大焦點，陣中日本好手還有山本、佐佐木朗希，加上小熊隊今永、鈴木誠也，全是人氣十足的球星，不難想見球迷想搶到票有多困難，大聯盟將透過日本150多家電影院直播開幕戰。

大谷翔平。 路透社

大谷去年改披道奇球衣，關西大學榮譽教授宮本勝弘推算他帶來的的經濟效益高達1168億日圓（約合台幣258億7千萬元）。

道奇、小熊已和日本職棒巨人、阪神隊完成4場熱身賽，同樣吸引大批球迷進入東京巨蛋觀戰，單場都達4萬人以上，4戰合計16萬8127人。

道奇去年開季在南韓首爾高尺巨蛋對決教士隊，由於球場容量較小，兩場比賽爆滿合計只有31880人，今年在東京巨蛋光是1場就會超過這個數字。