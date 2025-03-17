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MLB／兩度單季40轟重砲賈羅不打了 要改練投手爭取新生涯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈羅遭白襪隊釋出後突然宣布，未來將棄打從投，希望有機會再上大聯盟。 法新社
賈羅遭白襪隊釋出後突然宣布，未來將棄打從投，希望有機會再上大聯盟。 法新社

生涯10年曾經兩次達到單季40轟，31歲外野手賈羅（Joey Gallo）今天遭白襪隊釋出後突然宣布，未來將棄打從投，希望有機會再上大聯盟

賈羅去年離開國民隊，新球季和白襪簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，出賽9場20次打數只有兩支安打，未有長打表現，吞下11次三振，未讓教練團看到生涯208轟的火力。

未來生涯出現危機，賈羅在社群媒體宣布轉換角色，也透過經紀人表達態度，若在大聯盟無法以打者身分生存，將嘗試擔任投手。

白襪去年慘吞121敗，締造大聯盟1900年以來單季最多敗紀錄，球隊處於重建期，不可能讓賈羅練投，他也主動要求離隊；白襪總教練凡納伯（Will Venable）表示，今天和賈羅達成共識，也祝他好運，他將開啟新的篇章。

賈羅曾有5個球季達到20轟，2017、18年在遊騎兵隊合計81轟，去年在國民出賽76場，打擊率1成61、全壘打10支、打點27分，而且223次打數吞下102次三振，球團高層決定不執行今年800萬美元合約，以250萬美元買斷。

國民 大聯盟 白襪

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