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MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。圖截自IG
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。圖截自IG

道奇隊3位日籍球星在東京行作東，找來名廚到下榻飯店為全隊準備料理，外界一直很好奇菜單，日本媒體從大谷翔平發布的照片中找到線索，包括號稱日本最難預訂的壽司店、最難預訂的燒鳥店，都被請來為道奇下廚。

大谷貼出的大合照中，揭曉究竟是請來哪些大廚，包括「鮨さいとう（鮨齋藤）」、「鳥しき（Torishiki）」主廚，以及日本鮪魚批發商「やま幸（Yamayuki） 」。

位於六本木的「鮨さいとう」，主廚齋藤孝司被譽為「令和壽司之神」，餐廳曾從2009到2018年連續10年獲得米其林3星後主動歸還，2020年後已經不再接待新客，必須透過熟客引薦，才有機會品嘗新一代「壽司之神」所製作的美食。

「鳥しき」從2010年首度獲得米其林一星後一直維持至今，也是世界第一家獲得米其林的燒鳥店，由池川義輝所經營，餐廳官網描述他的燒鳥理念追求「一生一串（為一串而奉獻一生）」，從食材、炭火的選擇，到烹調的每個環節都極其講究。

大谷翔平 道奇

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