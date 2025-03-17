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MLB／阪神讓道奇、小熊連18局掛零 ESPN形容有如國聯等級球隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阪神虎連兩場熱身賽完封小熊和道奇。 美聯社
阪神虎連兩場熱身賽完封小熊和道奇。 美聯社

道奇、小熊隊前進東京巨蛋備戰大聯盟海外開幕戰，各自對日本職棒巨人、阪神隊進行兩場熱身賽，經過兩天美、日職棒交流，阪神成為最大焦點，美國權威體育媒體ESPN形容「看起來就像是國家聯盟等級的球隊」。

阪神前天對小熊之戰，門別啓人先發5局未被安打，牛棚4人各投1局，總共只被揮出3支安打，以3：0獲勝。

阪神虎。 美聯社
阪神虎。 美聯社

阪神昨天對決道奇又有出色出現，才木浩人先發5局只被1安，飆出7次三振，牛棚4人加起來只被揮出2支安打，佐藤輝明4局下轟出3分砲成為致勝一擊，終場3：0再下一城。

阪神這兩場熱身賽出現12支安打，只讓對手出現6安，讓對手連續18局掛零，新任監督藤川球兒說：「這兩天很珍貴。」

道奇、小熊隊前進東京巨蛋備戰大聯盟海外開幕戰，各自對日本職棒巨人、阪神隊進行兩場熱身賽。 法新社
道奇、小熊隊前進東京巨蛋備戰大聯盟海外開幕戰，各自對日本職棒巨人、阪神隊進行兩場熱身賽。 法新社

道奇投手群昨天讓阪神吞下15次三振，但自家打線也遭12K，包括大谷翔平首局首打席被才木的139公里指叉球K掉；道奇總教練羅伯茲表示，阪神是非常好的球隊，守備很棒、擅打速球，而且才木擁有大聯盟等級的球路，控球、指叉球都很有水準，佐藤的表現讓人印象深刻。

羅伯茲強調，阪神明確展現可在頂級水準比賽的能力。

道奇 阪神

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