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MiLB／李灝宇新秀對抗賽扛老虎4棒 敲1安打、跑回2分
22歲台灣「怪力男」李灝宇今天出戰春訓新秀對抗賽，擔任老虎隊第四棒、指定打擊，4打數敲出1安打、吞下2次三振，另靠1次四壞保送上壘，為球隊跑回2分，老虎終場以6：3擊敗勇士隊。
勇士推出自家農場排名第8的瑞奇（JR Ritchie）先發，老虎隊1局上的攻勢三上三下，李灝宇2局上擔任首位打者，打向中間方向的強勁滾地球，先越過游擊手，在第二道關卡被二壘手攔下，但傳一壘已來不及，被李灝宇跑出一支內野安打。
老虎該局的攻勢靠前兩位打者都敲安，形成無人出局、一三壘有人，雖後續出現雙殺打，三壘上的李灝宇仍跑回老虎的第1分。
李灝宇在第5局選到保送，靠暴投推進壘包，隨後雷納（Bryce Rainer）在滿壘時敲出安打、帶有2分打點，李灝宇跑回老虎的第6分。
李灝宇為老虎農場排名第8的新秀，今年以40人名單外受邀選手身分參與大聯盟春訓，被教練團、當地媒體多次點名，對他抱持高度期待，本季預計將從3A出發，老虎3A球隊利多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）也在近日採訪他，談對今年賽季的期待。
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