MLB／大谷翔平擔任美食派對東道主 弗里曼品嚐海膽意外驚喜

大聯盟海外開幕戰明天將在東京巨蛋點燃戰火，道奇隊對日本職棒巨人、阪神隊熱身賽結束後，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希以地主身分宴請全隊享受日本美食，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）首次品嚐海膽，本來有點害怕，鼓起勇氣後吞下後，張開雙臂笑說：「還不錯。」

這場日本美食派對以壽司和烤雞肉串為主，大谷、山本、佐佐木利用難得機會讓隊友享受日本文化，宴會過程熱鬧非凡，包括解剖在和歌山那智勝浦捕獲的177公斤鮪魚，弗里曼嘗試海膽壽司時，外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）在一旁看得超開心。

山本將在明天開幕戰登板先發，談到這場精心安排的宴會，他說：「主要是大谷的構想，我們想讓隊友了解日本文化。」佐佐木表示，這一次，山本和大谷是主要負責人，自己做得不多，都靠他們安排。