快訊

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

為推國產夜視鏡擋外國廠商簡報 但核心組件貨源穩定嗎

妻出門工作男「一打二」…餵餐1歲女 3歲兒獨留浴室溺水送醫亡

MLB／大谷翔平擔任美食派對東道主 弗里曼品嚐海膽意外驚喜

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗里曼（Freddie Freeman）首次品嚐海膽，本來有點害怕，鼓起勇氣後吞下後，張開雙臂笑說：「還不錯。」圖／取自IG(@shoheiohtani)
弗里曼（Freddie Freeman）首次品嚐海膽，本來有點害怕，鼓起勇氣後吞下後，張開雙臂笑說：「還不錯。」圖／取自IG(@shoheiohtani)

大聯盟海外開幕戰明天將在東京巨蛋點燃戰火，道奇隊對日本職棒巨人、阪神隊熱身賽結束後，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希以地主身分宴請全隊享受日本美食，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）首次品嚐海膽，本來有點害怕，鼓起勇氣後吞下後，張開雙臂笑說：「還不錯。」

這場日本美食派對以壽司和烤雞肉串為主，大谷、山本、佐佐木利用難得機會讓隊友享受日本文化，宴會過程熱鬧非凡，包括解剖在和歌山那智勝浦捕獲的177公斤鮪魚，弗里曼嘗試海膽壽司時，外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）在一旁看得超開心。

山本將在明天開幕戰登板先發，談到這場精心安排的宴會，他說：「主要是大谷的構想，我們想讓隊友了解日本文化。」佐佐木表示，這一次，山本和大谷是主要負責人，自己做得不多，都靠他們安排。

佐佐木朗希 弗里曼 赫南德茲

延伸閱讀

MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

MLB／葛拉斯諾抽卡抽到大谷翔平 前一秒喊賣、下一秒暖送小球迷

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

MLB／大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

相關新聞

MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

道奇隊今天結束午場的熱身賽，晚上由陣中3位日籍球星宴請全隊，大谷翔平貼出一系列照片，現場請來師傅上演鮪魚分解秀，弗里曼（...

MLB／才木浩人封鎖「宇宙道奇」 超猛直球轉速驚艷大聯盟

阪神虎投手才木浩人在MLB東京系列賽熱身賽對決洛杉磯道奇隊，以5局無失分的精彩表現，讓這支去年世界大賽冠軍球隊陷入沉寂。他僅被敲出1支安打，送出7次三振，壓制強大打線的投球內容備受矚目。 比賽一

MLB／大谷翔平擔任美食派對東道主 弗里曼品嚐海膽意外驚喜

大聯盟海外開幕戰明天將在東京巨蛋點燃戰火，道奇隊對日本職棒巨人、阪神隊熱身賽結束後，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希以地主...

中職／李珠珢雙馬尾現身東京巨蛋 富邦證實受MLB Korea之邀

道奇、小熊隊造訪日本東京，準備進行海外開幕戰，現場還有美麗身影來自「富邦至寶」李珠珢，今天透過IG透露人正在東京巨蛋，富...

MiLB／李晨薰走過二次手肘開刀 美職生涯尋求復出

李晨薰在台灣曾是同世代的頂尖投手，2年前風光加盟美國職棒巨人隊，但短暫出賽4場之後，沉寂至今，原來他經過第2次手肘開刀，...

MLB／道奇開幕戰在即 學者：測試日本市場良機

美國職棒大聯盟MLB開幕戰18日將在東京巨蛋登場，曾任日職球團高層的學者分析，在日本舉行開幕戰是MLB「再度測試日本市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。