MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

道奇隊今天結束午場的熱身賽,晚上由陣中3位日籍球星宴請全隊,大谷翔平貼出一系列照片,現場請來師傅上演鮪魚分解秀,弗里曼(Freddie Freeman)挑戰海膽則成為另一亮點。

道奇難得來到東京,這場晚宴由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希作東,據山本透露:「主要還是大谷啦!」對於菜單僅表示會有壽司、烤雞肉串,其餘細節保密;晚間大谷貼出一系列晚宴照片,菜色主秀要屬一尾來自和歌山縣那智勝浦、177公斤的鮪魚,師傅們現場上演分解秀。

Shohei Ohtani just updated his insta with a special team dinner of sashimi and Sushi! Never seen Shohei post anything like this before he went full fanboy mode on that tuna 🍣 🐟



