快訊

長期投資人現在可入手！美國諮詢機構分析三大「買進台積電」理由

亞利桑那州長率團訪台 將晉見賴總統、會台積電高層

吃不消！南藝大畢業袍租借需付萬元押金 校方：製作成本高調漲

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希宴請全隊，與廚師、鮪魚一起合照。圖／取自大谷翔平IG
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希宴請全隊，與廚師、鮪魚一起合照。圖／取自大谷翔平IG

道奇隊今天結束午場的熱身賽，晚上由陣中3位日籍球星宴請全隊，大谷翔平貼出一系列照片，現場請來師傅上演鮪魚分解秀，弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽則成為另一亮點。

道奇難得來到東京，這場晚宴由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希作東，據山本透露：「主要還是大谷啦！」對於菜單僅表示會有壽司、烤雞肉串，其餘細節保密；晚間大谷貼出一系列晚宴照片，菜色主秀要屬一尾來自和歌山縣那智勝浦、177公斤的鮪魚，師傅們現場上演分解秀。

弗里曼面對端上桌的海膽壽司皺起眉頭，隊友鼓吹要他挑戰看看，貝茲（Mookie Betts）語氣溫柔、要他敞開心胸挑戰看看，赫南德茲（Kike Hernández）則形容：「這感覺就像你把一顆紅中球打成界外」，弗里曼嘗試過後說：「還不錯」，成功挑戰海膽，隊友們也送上掌聲。

大谷翔平的照片公開，許多網友大讚識貨，留言：「和歌山的鮪魚漁獲量是『日本一』」、「這真的是最好的款待」、「看起來很肥美」。

大谷翔平 弗里曼 道奇

延伸閱讀

MLB／葛拉斯諾抽卡抽到大谷翔平 前一秒喊賣、下一秒暖送小球迷

MLB／東蛋感受大谷人氣 道奇教頭：4萬人安靜看他的打席

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

MLB／道奇日籍3星策畫晚宴 山本由伸透露菜單有壽司和烤雞肉串

相關新聞

MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

道奇隊今天結束午場的熱身賽，晚上由陣中3位日籍球星宴請全隊，大谷翔平貼出一系列照片，現場請來師傅上演鮪魚分解秀，弗里曼（...

中職／李珠珢雙馬尾現身東京巨蛋 富邦證實受MLB Korea之邀

道奇、小熊隊造訪日本東京，準備進行海外開幕戰，現場還有美麗身影來自「富邦至寶」李珠珢，今天透過IG透露人正在東京巨蛋，富...

MLB／阪神擒殺小熊再獵「世界一」道奇 日球迷：銀河系軍團！

阪神虎隊繼昨天3：0完封小熊隊，今天面對「宇宙道奇」再賞一顆蛋，靠佐藤輝明第4局從史奈爾（Blake Snell）手中敲...

MLB／道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身，山本由伸、佐佐木朗希登場引發球迷歡...

MLB／道奇日籍3星策畫晚宴 山本由伸透露菜單有壽司和烤雞肉串

道奇隊3位日籍球星為隊友準備的晚宴，今天晚上就要登場，山本由伸今天透露菜單，「具體內容是秘密啦！但有準備壽司和烤雞肉串。...

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

大谷翔平昨天以兩分砲轟炸東京巨蛋，兩位「迷弟」山本由伸、佐佐木朗希瞬間張嘴起身，成為日本球迷熱議畫面，山本由伸今天笑答，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。