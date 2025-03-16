MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

道奇隊今天結束午場的熱身賽，晚上由陣中3位日籍球星宴請全隊，大谷翔平貼出一系列照片，現場請來師傅上演鮪魚分解秀，弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽則成為另一亮點。

道奇難得來到東京，這場晚宴由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希作東，據山本透露：「主要還是大谷啦！」對於菜單僅表示會有壽司、烤雞肉串，其餘細節保密；晚間大谷貼出一系列晚宴照片，菜色主秀要屬一尾來自和歌山縣那智勝浦、177公斤的鮪魚，師傅們現場上演分解秀。

Shohei Ohtani just updated his insta with a special team dinner of sashimi and Sushi! Never seen Shohei post anything like this before he went full fanboy mode on that tuna 🍣 🐟



That huge tuna 😋 pic.twitter.com/twdSDVkiGC — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🐶 (@shoheisaveus) March 16, 2025

弗里曼面對端上桌的海膽壽司皺起眉頭，隊友鼓吹要他挑戰看看，貝茲（Mookie Betts）語氣溫柔、要他敞開心胸挑戰看看，赫南德茲（Kike Hernández）則形容：「這感覺就像你把一顆紅中球打成界外」，弗里曼嘗試過後說：「還不錯」，成功挑戰海膽，隊友們也送上掌聲。

大谷翔平的照片公開，許多網友大讚識貨，留言：「和歌山的鮪魚漁獲量是『日本一』」、「這真的是最好的款待」、「看起來很肥美」。