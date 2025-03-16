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中職／李珠珢雙馬尾現身東京巨蛋 富邦證實受MLB Korea之邀
道奇、小熊隊造訪日本東京，準備進行海外開幕戰，現場還有美麗身影來自「富邦至寶」李珠珢，今天透過IG透露人正在東京巨蛋，富邦育樂對此表示，李珠珢是受MLB Korea之邀，她也對於有機會現場感受大聯盟賽事氛圍相當興奮。
李珠珢與富邦育樂簽下全經紀約，新球季化身Fubon Angels一員，13日才剛在台北舉辦盛大的加盟儀式，接著腳步轉往日本東京，今天貼出在東京巨蛋現場的多張照片，綁著雙馬尾、身著洋基隊條紋衫在東京賽的LOGO前合影。
富邦育樂表示，李珠珢今日受MLB Korea之邀，前往日本東京巨蛋，觀賞大聯盟海外賽熱身賽。李珠珢表示，「能夠到現場感受大聯盟賽事氛圍，感到相當興奮，也感謝有這次機會」
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