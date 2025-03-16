MLB／才木浩人封鎖「宇宙道奇」 超猛直球轉速驚艷大聯盟

阪神虎投手才木浩人在MLB東京系列賽熱身賽對決洛杉磯道奇隊，以5局無失分的精彩表現，讓這支去年世界大賽冠軍球隊陷入沉寂。他僅被敲出1支安打，送出7次三振，壓制強大打線的投球內容備受矚目。

比賽一開始，才木浩人便展現驚人狀態，首局面對日大谷翔平，便以犀利的指叉球讓其揮空三振，為比賽定下基調。才木浩人唯一被擊出的安打來自5局上，道奇內野手曼西（Max Muncy）敲出的右外野平飛安打，除此之外，道奇打線完全被封鎖。

才木浩人落差極大的拿手武器指叉球，多次讓道奇打者揮棒落空，再加上平均球速達93.4英里（約150.3公里）的快速球，即使略低於MLB平均球速94.2英里（約151.6公里），仍能讓大聯盟打者頻頻受挫。

最令人驚豔的是他的速球轉速，據MLB官方數據網站Baseball Savant統計，才木的四縫線速球平均轉速高達每分鐘2617轉，這項數據如果放在上季大聯盟至少投超過400球該球種的投手中，將高居全聯盟第三，展現驚人的尾勁，球路更具上飄效果，讓打者難以掌握。此外，才木浩人的投球動作和放球點也引發關注。

現年26歲的才木浩人，去年在日職投出生涯年，累積13勝3敗，防禦率僅1.83；他在12強小組賽曾先發對過中華隊，主投5.2局投5.2局僅被敲3安，沒有失分。