快訊

日夜溫差大！愈晚愈冷北台降到12度 氣象署：冷到這時最低探10度

家寧疑買網軍！多篇洗版文「1句話露陷」 網酸：複製都不用修改

台61西濱快有馬賽跑！ 4匹在後龍段奔跑1公里攔回、用路人驚呼連連

MiLB／李晨薰走過二次手肘開刀 美職生涯尋求復出

中央社／ 鳳凰城15日專電
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手李晨薰（圖）去年經歷手肘開刀，整年復健，今年球季尋求復出賽場。中央社 中央通訊社
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手李晨薰（圖）去年經歷手肘開刀，整年復健，今年球季尋求復出賽場。中央社 中央通訊社

李晨薰在台灣曾是同世代的頂尖投手，2年前風光加盟美國職棒巨人隊，但短暫出賽4場之後，沉寂至今，原來他經過第2次手肘開刀，本季尋求復出。

23歲的李晨薰今年展開在美國職棒的第3次春訓，他2023年加入舊金山巨人隊，但當年僅出賽4場，投5.1局責失9分，隔年他完全沒有比賽紀錄，很少人知道發生了什麼事。

李晨薰在巨人春訓基地接受中央社訪問，表示去年進行韌帶修復手術，一整年都在復健，春訓至今已經進入牛棚練投，期待在4月或5月能夠上場比賽。

李晨薰學生時代就投出名號，是國內外球探追逐的焦點，但高中三年級時，赴美進行手肘韌帶重建手術，棒球路一度中斷，後來重返投手丘投出成績，在2023年以約總額80萬美元（約新台幣2423萬元）加盟巨人隊。

去年經歷第二次開刀，李晨薰說：「已經有了第一次的經驗，第二次開刀沒有想太多，按照球隊給的課表復健，球員受傷在所難免，開刀已經是事實，就不要再去想了，一切往前看。」

美國職棒生涯進入第3年，李晨薰最大心得就是「身體健康最重要」，對於今年的目標，他希望持續增加肌肉量，讓身體更強壯、避免受傷。

舊金山巨人隊體系擁有3名台灣投手，包括去年登上大聯盟的鄧愷威、走過傷痛尋求復出的李晨薰，還有今年剛入隊的陽念希。

陽念希是職棒球員之子，他的父親陽東益曾效力台灣中華職棒統一獅隊7年。陽念希剛從平鎮高中畢業，年僅18歲，擁有188公分、90公斤的身材優勢，剛加入巨人隊春訓營。

陽念希以合約總值50萬美元（約新台幣1639萬元）加盟巨人，春訓以來，在球隊刻意安排之下，手臂處於休眠狀態。陽念希表示，球隊希望讓他的手臂完全休息，暫時不投球，利用這段時間加強肩膀的肌力，提升身體素質。

巨人 李晨薰 美國職棒

延伸閱讀

MiLB／沈家羲水手春訓初體驗 遇見鈴木一朗強大氣場

NBA／獨行俠傷兵潮近乎團滅 恐成本季首支被迫棄賽球隊

MiLB／看見鄧愷威控球大躍進 教練：本季有機會大顯身手

MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

相關新聞

MLB／阪神擒殺小熊再獵「世界一」道奇 日球迷：銀河系軍團！

阪神虎隊繼昨天3：0完封小熊隊，今天面對「宇宙道奇」再賞一顆蛋，靠佐藤輝明第4局從史奈爾（Blake Snell）手中敲...

MLB／道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身，山本由伸、佐佐木朗希登場引發球迷歡...

MLB／道奇日籍3星策畫晚宴 山本由伸透露菜單有壽司和烤雞肉串

道奇隊3位日籍球星為隊友準備的晚宴，今天晚上就要登場，山本由伸今天透露菜單，「具體內容是秘密啦！但有準備壽司和烤雞肉串。...

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

大谷翔平昨天以兩分砲轟炸東京巨蛋，兩位「迷弟」山本由伸、佐佐木朗希瞬間張嘴起身，成為日本球迷熱議畫面，山本由伸今天笑答，...

經典賽／捷克找外籍軍團曝8人有興趣 包括大聯盟203轟外野手

捷克隊備戰2026年世界棒球經典賽，正在美國佛州與小聯盟球隊進行交流賽，也趁此行與具備捷克血統的美籍選手碰面，總教練哈丁...

MLB／大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與讀賣巨人今晚在東京巨蛋舉行熱身賽，大谷翔平敲出返鄉2分全壘打，道奇最終5比1獲勝。大谷翔平賽後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。