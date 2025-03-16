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MLB／道奇開幕戰在即 學者：測試日本市場良機

中央社／ 東京16日綜合外電報導
道奇隊於今天在東京巨蛋與日職阪神虎進行熱身賽。 美聯社
道奇隊於今天在東京巨蛋與日職阪神虎進行熱身賽。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB開幕戰18日將在東京巨蛋登場，曾任日職球團高層的學者分析，在日本舉行開幕戰是MLB「再度測試日本市場的機會」與轉播世界棒球經典賽（WBC）的試金石。

美職MLB睽違6年在日本舉辦開幕戰，由去年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇與有悠久歷史的芝加哥小熊對戰，而兩隊陣中日本頂尖選手也隨隊回到故鄉，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及小熊隊的今永昇太和鈴木誠也，令這場比賽備受關注。

「每日新聞」今天報導，日本櫻美林大學教授小林至曾是職棒選手與日本職棒福岡軟銀鷹球團董事，他分析MLB這次選擇在日本舉辦開幕戰的幾項因素。

首先，小林指出，MLB方面這項決定是鑒於美國市場呈現「飽和」狀態，「對於MLB而言，日本市場的重要性正在提高」。

而日本棒壇頂尖好手這幾年紛紛前往MLB挑戰，小林表示，「對MLB來說，日本已經成為選手供給地，是不可或缺的存在」；從商業角度分析的話，「網羅海外選手，並在選手母國或地區販賣包含觀賞比賽的『商品』，已是職業運動界最佳的經商之道」。

而這個背景是源自於MLB在美國國內市場面臨「飽和」。職業美式足球聯盟（NFL）在美國國內的運動市場擁有絕對優勢，小林就此指出，「MLB則視市場規模相近的美國職業籃球（NBA）為競爭對手」。

小林進一步分析，MLB這些年透過修改規則，像是限制投球時間以縮短比賽時間等方式，另外還有大谷翔平的亮眼表現等原因，使MLB的觀賽人數、收視率呈現回復趨勢。不過跟全盛時期相比，仍持續處於低迷狀態，因此「MLB應該有強烈危機感，認為『若不國際化將難以為繼』，因此放眼未來10年、20年，認真著力於這點」。

而日本民眾高度關注棒球，加上2024年的「大谷效應」使12間日本企業成為道奇的贊助商，因此日本成為MLB國際市場的首要開發對象。小林就此表示：「棒壇對於『日本資金』寄予厚望。」

道奇與聖地牙哥教士2024年的開幕系列戰就在韓國舉行。報導指出，包含台灣在內的東亞地區，也似乎成為MLB關注的市場。

此外，小林進一步分析，MLB這次選定日本當作開幕戰地點，也是把當地視為轉播2026年世界棒球經典賽（WBC）的試金石。

他指出，有調查顯示日本觀看2023年經典賽轉播的人數，明顯比美國多，而且串流媒體已成為觀看體育賽事的重要管道。綜合這些因素之下，這次串流平台轉播MLB開幕戰的動向，將成為評估2026年春天的經典賽，轉播費用與播放方式的良機。

此外，道奇為了迎接開幕系列戰，看準日本球迷的需求，成立官方粉絲俱樂部，並相繼舉辦粉絲活動等，帶動其他收益。

小林指出，這次開幕戰將成為MLB再度測試日本市場的機會，不只是體育競技層面，從商業角度來看也是一場極具意義的比賽。

MLB 經典賽

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