MLB／阪神擒殺小熊再獵「世界一」道奇 日球迷：銀河系軍團！

阪神虎隊繼昨天3：0完封小熊隊，今天面對「宇宙道奇」再賞一顆蛋，靠佐藤輝明第4局從史奈爾（Blake Snell）手中敲出三分砲，阪神終場以3：０贏球。

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道奇備戰3月18、19日與小熊隊的東京海外開幕戰，近兩天與日職球隊打熱身賽，昨天晚上以5：1擊敗讀賣巨人隊，今天午場出戰阪神，打線遭到阪神5任投手封鎖，全場僅出現3支安打，其中先發投手才木浩人投5局僅被敲1安打、無失分，送出7次三振，大谷翔平也是苦主之一。

大谷擔任第一棒、指定打擊，2打席分別是三振、中外野飛球出局，日本球迷在6局上看到他的棒次被換代打後，忍不住發出嘆息聲。

道奇由兩屆塞揚左投史奈爾先發4.1局被敲3安打、失3分，送出7K，前3局讓阪神九上九下，第4局先是保送近本光司、中野拓夢敲安，接著就被佐藤輝明掃出一發三分砲，成為全場勝負關鍵。

阪神連續兩天擊敗已經開季在即的大聯盟球隊，掀起日本球迷熱議，留言：「阪神太強了吧！」、「阪神才是世界最強的球隊」、「阪神根本是銀河系軍團」、「今年優勝預定了吧！」