MiLB／沈家羲水手春訓初體驗 遇見鈴木一朗強大氣場
台灣「火球男」沈家羲加入美國職棒西雅圖水手隊，展開生涯首次春訓，印象最深刻是傳奇球星鈴木一朗常現身基地「氣場強大」。
21歲的沈家羲擁有身高190公分、體重84公斤的壯碩身材，在台灣最快球速可達156公里，是新生代的火球投手。他去年簽約加盟西雅圖水手隊，2月底加入春訓營。
沈家羲接受中央社訪問，談到這幾週的生涯首次春訓，印象最深刻的是，擔任水手隊老闆特助的傳奇球星鈴木一朗經常出現在身邊，「他出現的時候氣場強大，身邊通常沒有人靠近」。
沈家羲近日開始牛棚練投，他觀察到美國的職業環境重視雙向溝通，教練與球員之間的相處像是朋友一樣，只有鼓勵、關心，沒有任何責罵。
沈家羲回顧棒球路，當2013年世界棒球經典賽（WBC）掀起全台棒球熱時，年僅10歲的他引此愛上棒球，最欣賞當年陽岱鋼的表現；同時又受到日本動漫「棒球大聯盟」影響，有了旅外職棒夢。
經過穀保家商教練周宗志、開南大學教練郭李建夫的指導，沈家羲成為同世代球速最頂尖的投手之一，如今展開美國職棒生涯的第一次春訓，朝向大聯盟的夢想又邁出一步。
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