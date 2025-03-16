MLB／葛拉斯諾抽卡抽到大谷翔平 前一秒喊賣、下一秒暖送小球迷
開到大谷翔平的球員卡，連道奇自家隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都忍不住發出來自靈魂深處的低沉嗓音「吼～」，前一秒還說著「馬上賣」，下一秒送給一位小球迷，獲得日本媒體大讚「神對應」。
大聯盟官方X貼出一段可愛的影片，葛拉斯諾開箱東京系列賽限定球員卡，拆卡拆到大谷翔平，葛拉斯諾說：「吼～神抽耶！」一旁的史奈爾（Blake Snell）看到也忍不住驚呼：「喔！翔平欸！」
葛拉斯諾當場就開玩笑說：「現在就賣給出價最高的人」，他隨後找上一位小男孩，詢問「你想要這個嗎？」男孩驚喜表達感謝，舉起手來與他擊掌，葛拉斯諾回應：「小事，很開心見到你。」
大聯盟官方X留言：「葛拉斯諾在東京抽到翔平卡，讓一位男孩擁有美好的一天。」
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