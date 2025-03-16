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MLB／東蛋感受大谷人氣 道奇教頭：4萬人安靜看他的打席
在大谷翔平的家鄉見證他的人氣，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）回想昨晚東京巨蛋4萬人，隨著大谷翔平的一舉一動從寂靜、倒抽一口氣到爆出歡呼，留下深刻的印象。
大谷翔平繼2023年世界棒球經典賽後，再返家鄉出賽，這回是隨道奇遠征，昨天面對讀賣巨人隊投手戶鄉翔征在第3局敲出兩分砲，引爆東京巨蛋歡呼聲。
看昨天日本球迷面對大谷翔平的每個打席反應，羅伯茲表示，「當他站上打擊區時，球場氣氛是完全寂靜，每一次他揮棒，就算是界外，球迷都會倒抽一口氣。」他說感覺得到球迷真的很喜歡他，對他的期待感確實與其他選手不同，這些反應都是深怕錯過他的一舉一動。
媒體也進一步提到，大谷有今天的成就，卻依然保持謙遜，羅伯茲說：「我認為這是日本文化使然，包括翔平、由伸、朗希，他們的態度都非常謙虛，但與此同時，又能在謙虛和好勝上取得很好的平衡。」
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