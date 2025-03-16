聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻
大谷翔平昨天以兩分砲轟炸東京巨蛋，兩位「迷弟」山本由伸、佐佐木朗希瞬間張嘴起身，成為日本球迷熱議畫面，山本由伸今天笑答，其實昨天起床就覺得大谷翔平會打全壘打，「結果他真的打了，真的太神奇了。」
道奇隊昨天在熱身賽以5：1擊敗讀賣巨人隊，第3局單局3轟狙擊戶鄉翔征，包括康佛托（Michael Conforto）陽春砲、大谷翔平兩分砲、赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲。
大谷開轟後，板凳席上並肩而坐的山本、佐佐木一起張著嘴站起身來，面帶驚訝的表情，讓日本球迷不斷反覆播放，究竟背後真實心情為何？山本表示，「從起床的那一刻，我覺得他可能會敲全壘打，結果他真的打了全壘打，我心想啊！果然如此。」他也讚揚：「大谷不是用言語帶領球隊的類型，但有很多場比賽，他總是以行動帶動全隊氣勢。」
談到道奇單局3轟，山本說道奇有許多天賦洋溢的選手，隨著賽季接近，狀況也在不斷提升中，「我認為他們都是頂尖選手。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言