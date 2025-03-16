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MLB／道奇日籍3星策畫晚宴 山本由伸透露菜單有壽司和烤雞肉串

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇日本三本柱將舉辦晚宴招待隊友。 美聯社
道奇日本三本柱將舉辦晚宴招待隊友。 美聯社

道奇隊3位日籍球星為隊友準備的晚宴，今天晚上就要登場，山本由伸今天透露菜單，「具體內容是秘密啦！但有準備壽司和烤雞肉串。」他也提到，隊友們在這趟日本行玩得相當開心，常常和自己分享今天去了哪、吃了什麼，「看他們開心的樣子，身為一個日本人，我也覺得很開心。」

道奇將在3月18、19日與小熊隊在東京巨蛋進行海外開幕戰，這兩天先打熱身賽，道奇隊「晚接午」，昨天晚上過招讀賣巨人、今天中午面對阪神虎隊，山本由伸在賽前出席記者會。

道奇選手先前就曾提到，大谷翔平、山本由伸會在東京作東負責晚宴，山本今天被問到此事，他表示，「由於是在東京，所以就是我們3個日本人（加上佐佐木朗希）一起負責規畫，當然主要是翔平啦！」他說：「具體細節是秘密，但有準備壽司和烤雞肉串，希望他們會喜歡。」

山本由伸也提到，看得出來隊友們對於這一趟旅程充滿期待，來東京前就已經開始在講日文，準備了很多詞彙，這幾天也常常和他分享自己去哪、吃了什麼，讓身為日本人的他也備感欣慰。

佐佐木朗希 山本由伸 道奇

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