經典賽／捷克找外籍軍團曝8人有興趣 包括大聯盟203轟外野手

捷克隊備戰2026年世界棒球經典賽，正在美國佛州與小聯盟球隊進行交流賽，也趁此行與具備捷克血統的美籍選手碰面，總教練哈丁（Pavel Chadim）透露進展，大約有8人抱持興趣，而其中一個名字是具備11年大聯盟資歷、累積203轟的外野手葛里奇克（Randal Grichuk）。

捷克在明年經典賽分在東京巨蛋舉辦的C組，同組對手包括日本、南韓、澳洲及一支資格賽晉級球隊，而這個還是未知數的位置以中華隊的可能性最高，哈丁也做好心理準備，將面對一個資格賽球隊卻是12強冠軍的艱難分組。

捷克隊。記者許正宏／攝影

捷克趁這趟美國行接洽具備捷克血統的美籍選手，哈丁曾笑說可能是因為「捷克出美女」，因此有不少美職選手的媽媽都是捷克人，而他近日接受捷克電視台訪問時，透露目前接洽情況，他說：「大約有8名選手抱持興趣，有3到4人是非常有興趣加入我們。」

媒體報導，捷克接洽的其中一人為33歲外野手葛里奇克，他在2009年大聯盟選秀獲得天使隊首輪第24順位挑選，還比「神鱒」楚奧特（Mike Trout）早一個順位上榜，但受到傷勢影響晉升速度，直到被交易到紅雀隊後，才在2014年升上大聯盟，累積11年資歷，陸續效力藍鳥、洛磯、天使、響尾蛇隊，累積203支全壘打。