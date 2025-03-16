MLB／大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與讀賣巨人今晚在東京巨蛋舉行熱身賽，大谷翔平敲出返鄉2分全壘打，道奇最終5比1獲勝。大谷翔平賽後在Instagram張貼他與長嶋茂雄的合照，兩位日本棒球界超級傳奇同場亮相，讓球迷淚目。

巨人隊終身名譽總教練長嶋茂雄生涯獲得打擊王6次、安打王10次，在2013年獲得國民榮譽獎，並在2021年成為首位獲得文化勳章的職棒界人士。

89歲的長嶋茂雄和30歲的大谷翔平都是日本棒球界傳奇，但因為世代差距，兩人不可能同場競技，但兩人最近在廣告中有過夢幻互動，透過CG展現跨世代「對決」，讓長嶋茂雄嘗試打擊大谷翔平的投球，至於是否能夠擊中，則交由觀眾自行想像。

兩人也在現實中見了面，大谷翔平晚上10時左右更新官方Instagram，張貼了兩人在東京巨蛋更衣室的合影。坐在輪椅上的長嶋茂雄頭戴毛帽，站在旁邊的大谷翔平微彎著腰、笑看鏡頭。

這篇發文引發球迷熱烈反響，有球迷說，「看到感覺要哭了」、「這張合照太震撼了」、「感受到棒球的歷史」。

還有球迷說，「真開心長嶋有看到大谷打出全壘打」、「看到這張照片，簡直就像看到擊出全壘打一樣感動」、「如果能跨越時間之牆，真想看到長嶋茂雄和大谷的對決啊」。