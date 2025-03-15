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MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

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MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷。圖／路透社
再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷。圖／路透社

再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷，道奇隊第3局單局3轟狙擊日本職棒讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征，包括大谷的兩分砲。

道奇將在3月18、19日與小熊隊進行海外開幕戰，這兩天先與日職球隊進行熱身賽，道奇今晚過招巨人，大谷翔平擔任先發第一棒、指定打擊。

大谷首打席選到保送，但下一棒艾德曼（Tommy Edman）隨即出現雙殺打，道奇前兩局只打6人次；第3局從康佛托（Michael Conforto）的陽春砲揭開攻勢序幕，羅哈斯（Miguel Rojas）再挨觸身球，帕赫斯（Andy Pages）二壘打送回第2分，大谷翔平補上兩分砲，赫南德茲（Teoscar Hernández）再炸陽春砲，道奇單局3轟、灌進5分大局。

大谷翔平這一轟擊球初速105哩、飛行距離391呎，送上東京巨蛋右外野看台，而他前一次在東京巨蛋開轟為2023年世界棒球經典賽，3月12日面對澳洲隊敲出三分砲。

再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷。圖／路透社
再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷。圖／路透社

大谷翔平 讀賣巨人 道奇

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