MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷，道奇隊第3局單局3轟狙擊日本職棒讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征，包括大谷的兩分砲。

道奇將在3月18、19日與小熊隊進行海外開幕戰，這兩天先與日職球隊進行熱身賽，道奇今晚過招巨人，大谷翔平擔任先發第一棒、指定打擊。

大谷首打席選到保送，但下一棒艾德曼（Tommy Edman）隨即出現雙殺打，道奇前兩局只打6人次；第3局從康佛托（Michael Conforto）的陽春砲揭開攻勢序幕，羅哈斯（Miguel Rojas）再挨觸身球，帕赫斯（Andy Pages）二壘打送回第2分，大谷翔平補上兩分砲，赫南德茲（Teoscar Hernández）再炸陽春砲，道奇單局3轟、灌進5分大局。