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MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟
再返東京巨蛋出賽，大谷翔平以全壘打獻禮日本球迷，道奇隊第3局單局3轟狙擊日本職棒讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征，包括大谷的兩分砲。
道奇將在3月18、19日與小熊隊進行海外開幕戰，這兩天先與日職球隊進行熱身賽，道奇今晚過招巨人，大谷翔平擔任先發第一棒、指定打擊。
大谷首打席選到保送，但下一棒艾德曼（Tommy Edman）隨即出現雙殺打，道奇前兩局只打6人次；第3局從康佛托（Michael Conforto）的陽春砲揭開攻勢序幕，羅哈斯（Miguel Rojas）再挨觸身球，帕赫斯（Andy Pages）二壘打送回第2分，大谷翔平補上兩分砲，赫南德茲（Teoscar Hernández）再炸陽春砲，道奇單局3轟、灌進5分大局。
大谷翔平這一轟擊球初速105哩、飛行距離391呎，送上東京巨蛋右外野看台，而他前一次在東京巨蛋開轟為2023年世界棒球經典賽，3月12日面對澳洲隊敲出三分砲。
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