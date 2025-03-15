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MLB／好煩啊！道奇教頭看大谷連踢球也難不倒 「找不到弱點」
道奇隊前進日本東京，全隊感受「世界的大谷」大谷翔平在家鄉的人氣，今天在熱身賽面對讀賣巨人隊賽前，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露有看到大谷在廣告中踢足球，不知道他還有這些技能，似乎沒有他不擅長的事。
大谷翔平人氣不同反響，儘管正式比賽還沒展開，但從道奇飛抵日本以來，球迷聚焦程度驚人，從練球日、熱身賽一度緊追，道奇全隊也在場內、場外感受大谷的熱度。
羅伯茲今天在記者會上被問到，是否有預期到道奇簽下大谷後所帶動的效應會高到這種程度？他表示，「我不認為有任何大聯盟球隊會料到這件事，就像也沒人預期到會出現50轟50盜賽季一樣。」
有記者提問，球場外有看到大谷翔平在廣告中踢球的畫面，羅伯茲表示自己也看到了，「非常令人印象深刻，我不知道他還有這些技能，就和去年他訓練Decoy開球一樣令人驚艷，我沒看過他有任何不擅長的事。」記者進一步詢問覺得煩嗎？他笑答：「有一點」，逗笑在場媒體。
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