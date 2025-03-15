MLB／日職用球不會飛？鈴木誠也強勁揮擊失速接殺 引球迷熱議

芝加哥小熊今天與阪神虎進行熱身賽，最終以0比3遭完封。然而，這場比賽除了比數結果，另一個話題焦點則是日職與美職用球的明顯差異，尤其是小熊外野手鈴木誠也的一次強勁擊球，卻意外變成外野飛球出局，讓美國球迷與數據分析專家都感到震驚。

比賽進行到第四局，鈴木誠也在第二打席鎖定阪神20歲左投門別啓人的速球，擊出一記強勁飛球。當球棒與球接觸時，場內響起清脆的擊球聲，甚至引發觀眾的驚呼，然而這顆看似有可能形成長打的球，最後卻意外急速減速，僅飛行約104.5公尺（343英尺），被中外野手接殺，讓不少人感到錯愕。

んーーーーー

センター方向で110mくらいであればこれくらいになんのかね？



昨日の牧のHRと今日の鈴木誠也の中直が

打球速度/打球角度がほぼ同じらしいので

比較



牧:打速180/角度21°

鈴木:打速約180/角度20° pic.twitter.com/USkO9Btz2Q — たまくろ。(＊Tama96＊) (@T_m_Kok03n) 2025年3月15日

根據MLB官方數據網站《Baseball Savant》的統計，這次擊球的初速達111.7英里（約179.7公里）、擊球角度為20度，從美職的標準來看，這樣的數據應該有極高機率形成安打，甚至可能是全壘打。

另一方面，該網站的預測打擊率（xBA）為.970，換句話說，這種擊球在大聯盟的比賽中，97%會形成安打，僅有3%會變成出局數，然而在這場比賽，卻只是外野飛球出局，讓許多美國球迷不禁懷疑：「日職的球到底發生了什麼事？」

鈴木誠也の第2打席のセンターライナー



打球速度：179.8キロ

打球角度：20度

飛距離：104.5m



この打球速度・角度でMLBで記録された平均飛距離は125m

予想打率は.970 — 野球研究所 ＠Youtube (@SABR_lions) 2025年3月15日

這場比賽採用了「美日雙球制」，即當日職球隊守備時，使用日職官方用球，而當大聯盟球隊守備時，則改用大聯盟官方用球。由於這次鈴木誠也的打擊發生在小熊進攻時，因此使用的是日職官方用球，這讓許多美國球迷首次見識到兩聯盟用球的明顯差異，特別是小熊全隊一共只打出3支安打。

「這顆球真的太誇張了，數據上來看應該是全壘打，結果只是一個中外野飛球？」、「日職和美職的球差這麼多嗎？」、「連世界級球員都打不遠的日職用球？」、「有夠扯，居然能夠在比賽中看到這麼明顯的用球差異。」

事實上，這並非日職用球第一次引發討論。日職近年出現極端的「投高打低」現象，全聯盟打擊表現大幅下滑，許多專家懷疑與用球的飛行距離減少有關。這次鈴木誠也的擊球數據，再次讓這個議題浮上檯面。