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MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

道奇隊遠征日本東京，來到大谷翔平的故鄉，隨處可見他的廣告，史奈爾（Blake Snell）在看到全家超商裡大谷翔平的飯糰廣告後，也笑答：「我認識他」。

道奇、小熊隊將在3月18、19日在東京巨蛋進行海外開幕戰，兩隊日前抵達備戰，除了官方行程外，也有不少東京遊記成為熱議話題，選手們走訪許多景點，史奈爾今天與史考特（Tanner Scott）、班達（Anthony Banda）一起造訪築地市場，品嘗生魚片、和牛、醬油糰子等美食。

道奇官方X還貼出一段有趣的影片，史奈爾在全家超商看到大谷翔平的飯糰廣告，馬上轉身面對鏡頭，比比上方的廣告，「我認識他」。全家超商與大谷翔平合作，推出「二刀流飯糰系列」，共有4款新品，一上市就帶動飯糰熱銷。

3人不僅吃飽喝足，還帶回滿滿戰利品，包括Game boy掌機遊戲、寶可夢卡牌，史奈爾說：「我整趟旅程都在買寶可夢，全部都是。」班達被問到是否開心，露出孩子般的笑容回答：「對啊！」

史奈爾 大谷翔平 道奇

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