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MLB／菅野智之防禦率完美「0」 美媒讚：金鶯撿到王牌了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菅野智之在大聯盟熱身賽表現出色，防禦率維持完美的 「0」。 路透社
菅野智之在大聯盟熱身賽表現出色，防禦率維持完美的 「0」。 路透社

效力金鶯隊的前日職讀賣巨人王牌投手菅野智之，今天熱身賽面對雙城持續展現穩定投球，先發主投3.1局僅被擊出1支安打，送出4次三振，無失分，取得2連勝。這是菅野智之在春訓的第4場登板，累積投10.1局無失分，防禦率維持完美的 「0」。

這位現年35歲的「大聯盟新人」在這場比賽中，再次展現穩定壓制能力。比賽前兩局，他展現極佳控球能力，讓對手6名打者全部3上3下。來到第3局，面對首位打者，他仍然穩健壓制，不過在1出局後投出四壞保送，讓雙城隊攻佔壘包。然而，菅野沉穩應對，隨後連續飆出2次三振，成功化解危機。

進入第4局，他在1出局後被擊出右外野安打，此時金鶯隊教練團決定將他換下場休息。當他步下投手丘時，現場球迷起立鼓掌，給予他熱烈的掌聲與肯定。接替他的後援投手雖然一度投出四壞球保送，但成功收拾殘局，確保菅野無失分的成績得以延續。

菅野智之在春訓的表現讓美國媒體與球迷留下深刻印象，巴爾的摩當地媒體特別提到：「金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）或許在這個休賽季找到了他們的王牌投手。」顯示出球隊內部對菅野的高度期待。

此外，美國運動頻道《MASN Sports記者庫巴科（Roch Kubatko）也在轉播中讚賞菅野的投球，並指出：「菅野智之退場時，球迷為他送上了熱烈的起立鼓掌。他的速球最快來到94英里（約151.3公里），展現出不俗的球威與控球能力。」

菅野智之在春訓4場登板合計10.1局僅被擊出5支安打，送出11次三振，完全沒有掉分。

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