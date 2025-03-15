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MLB／20萬人搶票只為看道奇賽前訓練 美媒驚呼：太誇張了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平現身引發歡呼。 美聯社
大谷翔平現身引發歡呼。 美聯社

2024年MLB東京系列賽（MLB Tokyo Series）將於3月18日、19日在東京巨蛋正式開打，由洛杉磯道奇迎戰芝加哥小熊。

儘管比賽尚未開始，14日的官方訓練日卻已掀起一陣熱潮，道奇隊在東京巨蛋進行訓練時，竟吸引超過1萬名球迷進場觀賽，門票更在1小時內銷售一空，這樣的場面讓來自美國的記者們大感震驚，直呼：「這只是訓練而已！」

MLB東京開幕戰未演先轟動。 法新社
MLB東京開幕戰未演先轟動。 法新社

日本媒體報導，東京系列賽的主辦方在賽前決定對外開放訓練日，並於3月10日開放購買，票價為一般觀眾2000日圓（約合新台幣443元），學生票1000日圓（約合新台幣221元），僅限東京巨蛋內野一樓指定區域。

小熊隊於下午1時至3時在三壘側訓練，道奇隊則在下午3時30分至5時30分於一壘側進行練習。當.3月12日正式開賣時，短短幾分鐘內，購票系統湧入超過20萬名球迷，導致一票難求的現象，門票更在不到1小時內被搶購一空。

球迷迎接大谷翔平。 美聯社
球迷迎接大谷翔平。 美聯社

《橘郡紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）在社群上驚訝地分享：「東京巨蛋已經擠滿了人潮，這種場面真的太震撼了！」而《洛杉磯時報》的記者傑克•哈里斯（Jack Harris）也表示：「球隊訓練竟然對外開放，居然有如此多的球迷前來觀賽，這實在難以置信。」

《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）也發文表示：「太誇張了！雖然預期會有熱烈反應，但真的看到如此多球迷進場，還是感覺不可思議。」

大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

道奇隊的訓練於當天下午進行，許多球迷都是為了一睹「日籍二刀流球星」大谷翔平（Shohei Ohtani）的風采。當大谷翔平現身球場時，全場爆出震耳欲聾的歡呼聲，東京巨蛋大螢幕更不斷捕捉他的動態，讓現場觀眾欣賞這位超級球星的一舉一動。

不過，大谷當天並未進行打擊練習，而是專注於跑壘與回壘訓練，但這絲毫不影響球迷的熱情，每當他完成一個動作，現場都會響起如同比賽般的掌聲與歡呼。除了大谷翔平，球迷們也對其他球星與工作人員展現十足熱情。

大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

MLB東京系列賽將於3月18、19日正式開打，這不僅是2024年大聯盟賽季的開幕戰，也是大聯盟史上首次由兩位日籍投手擔任開幕戰先發的歷史性時刻。

道奇隊將派出山本由伸迎戰小熊隊的今永昇太，這場「日本王牌對決」勢必將成為全球棒球迷矚目的焦點。

台幣 日本 東京 洛杉磯 觀眾

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