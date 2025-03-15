快訊

28歲年輕警猝逝！中午才和同事去跑步 女友晚間驚見倒地亡

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平手繪T出自前田健太 靈魂畫風還原Decoy開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
前田健太為大谷翔平及愛犬Decoy繪製的T恤。圖／取自大谷翔平IG
前田健太為大谷翔平及愛犬Decoy繪製的T恤。圖／取自大谷翔平IG

道奇隊正於日本東京備戰海外開幕戰，昨天首度進入東京巨蛋練球，大谷翔平上班路的穿搭因造型奇特的T恤引起討論，而他隨後也透過IG公布這件T恤全貌，上面的畫作來自「靈魂畫師」前田健太

道奇前天抵達日本，昨天為首日正式行程，包括團隊練球及記者會，吸引大批球迷、媒體，場面相當驚人。日本電視台捕捉道奇到場畫面，大谷身穿褐色外套，裡面的T恤有奇妙的手繪一人一狗畫面，引起球迷熱議。

前田健太為大谷翔平及愛犬Decoy繪製的T恤。圖／取自大谷翔平IG
前田健太為大谷翔平及愛犬Decoy繪製的T恤。圖／取自大谷翔平IG

大谷透過IG揭曉T恤上面的畫作全貌，他證實：「T恤上的圖案是我和Decoy，來自前田健太手繪。」

前田健太的畫功相當出名，多年前就曾上過綜藝節目「Ametalk」的繪畫白痴藝人單元，展現驚人繪畫實力，今年2月再度上節目作畫，當時創作大谷翔平與Decoy開球畫面，靈魂畫風依舊，也就是這次T恤上所印製的畫面。

前田健太 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MiLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

MLB／紐約大都會台灣日524舉行 大谷翔平、索托對決成話題

MLB／不藏了！道奇教頭公布日本三巨頭出賽規劃誠意滿滿

MLB／開幕戰來台灣打？大谷翔平：有機會的話很幸福

相關新聞

MiLB／鄭宗哲新秀對抗賽敲雙安 莊陳仲敖2局好投連K教士農場前2新星

聚集各隊農場潛力新秀的大聯盟春訓新秀對抗賽登場，今天有兩位台灣選手出賽，效力海盜隊的鄭宗哲敲雙安，運動家隊的投手莊陳仲敖...

MiLB／鄭宗哲秀英文自我介紹 綽號「Z」由來因Google賜名「ZZZ」

大聯盟春訓新秀對抗賽聚集各隊滿滿「鮮肉」，也是球迷搶先一睹可能是自家未來球星的機會，海盜隊農場社群「Young Bucs...

MLB／大谷翔平手繪T出自前田健太 靈魂畫風還原Decoy開球

道奇隊正於日本東京備戰海外開幕戰，昨天首度進入東京巨蛋練球，大谷翔平上班路的穿搭因造型奇特的T恤引起討論，而他隨後也透過...

MiLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

18歲台灣好手柯敬賢效力美國職棒道奇隊，近距離與「偶像」道奇球星大谷翔平交談互動。問到對大谷的觀察，柯敬賢語帶敬意說「我...

MiLB／柯敬賢吸收美式打擊新觀念 「後手留住」力量更大

台灣18歲棒球好手柯敬賢展開美國職棒生涯，第一個春訓忙著吸收新知，他發現美國打擊強調「後手留住，才有更多力量打到球，讓球...

MLB／今永昇太旅美學會一件事 「不必活成別人喜歡的模樣」

小熊隊日籍投手今永昇太以大聯盟選手身分踏上故土，備戰東京海外開幕系列賽，去年繳出15勝賽季、今年扛下開幕戰先發，經歷第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。