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MLB／大谷翔平手繪T出自前田健太 靈魂畫風還原Decoy開球
道奇隊正於日本東京備戰海外開幕戰，昨天首度進入東京巨蛋練球，大谷翔平上班路的穿搭因造型奇特的T恤引起討論，而他隨後也透過IG公布這件T恤全貌，上面的畫作來自「靈魂畫師」前田健太。
道奇前天抵達日本，昨天為首日正式行程，包括團隊練球及記者會，吸引大批球迷、媒體，場面相當驚人。日本電視台捕捉道奇到場畫面，大谷身穿褐色外套，裡面的T恤有奇妙的手繪一人一狗畫面，引起球迷熱議。
大谷透過IG揭曉T恤上面的畫作全貌，他證實：「T恤上的圖案是我和Decoy，來自前田健太手繪。」
前田健太的畫功相當出名，多年前就曾上過綜藝節目「Ametalk」的繪畫白痴藝人單元，展現驚人繪畫實力，今年2月再度上節目作畫，當時創作大谷翔平與Decoy開球畫面，靈魂畫風依舊，也就是這次T恤上所印製的畫面。
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