MiLB／鄭宗哲秀英文自我介紹 綽號「Z」由來因Google賜名「ZZZ」

大聯盟春訓新秀對抗賽聚集各隊滿滿「鮮肉」，也是球迷搶先一睹可能是自家未來球星的機會，海盜隊農場社群「Young Bucs」分享選手自介影片，鄭宗哲在其中亮相，也解釋自己有「Z」綽號的原因。

鄭宗哲以英文自我介紹，他說：「我的名字是鄭宗哲，現在23歲，我在2019年與海盜簽約。」被進一步問到有什麼是沒有太多球迷知道的事可以分享，他想到自己的綽號「Z」的由來，他說自己2019年剛赴美時，球隊用Google翻譯他的名字，跑出「Zong Zhe Zheng」，「有很多Z，所以教練就叫我『Z』，可能是因為比較好記吧！」而他所使用的英文拼音實際為「Tsung-Che Cheng」。

Meet the Young Bucs 👋 pic.twitter.com/NiCtBzsVXq — Young Bucs (@YoungBucsPIT) 2025年3月14日

鄭宗哲在今年度的海盜農場排名第17，各項球探分數（介於20到80分）以守備65分、速度60分最為出色，被評價具備優異的守備範圍、運動能力、扎實且準確的傳球，被預期今年就有機會站上大聯盟。