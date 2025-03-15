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MiLB／柯敬賢吸收美式打擊新觀念 「後手留住」力量更大

中央社／ 鳳凰城14日專電
18歲台灣棒球好手柯敬賢（圖）效力洛杉磯道奇隊，今年展開第一個美國職棒春訓。圖中央社提供
18歲台灣棒球好手柯敬賢（圖）效力洛杉磯道奇隊，今年展開第一個美國職棒春訓。圖中央社提供

台灣18歲棒球好手柯敬賢展開美國職棒生涯，第一個春訓忙著吸收新知，他發現美國打擊強調「後手留住，才有更多力量打到球，讓球飛更遠。」

柯敬賢今年加入洛杉磯道奇隊，正在春訓基地備戰小聯盟第一個球季。接受中央社訪問時，柯敬賢談到從學生進入職業、從台灣轉戰美國，在棒球上的文化差異和學習到的新觀念。

柯敬賢在外野守備練習的時候，臉上充滿笑容，經常與隊友開玩笑。他表示，球隊的訓練氣氛強調活潑，「他們不喜歡死氣沉沉，台灣就比較嚴肅一點。美國的教練要求練球的時候要放鬆，不要太緊繃。」

柯敬賢舉例，當天外野手在草皮上，教練拿網球拍打有彈性的軟球，讓外野手進行小型趣味競賽，漏接最少的人能夠獲得小禮物。柯敬賢一路進入決賽，後來獲得亞軍，過程中與隊友互動充滿笑聲。

赴美將近2個月，柯敬賢已經融入美國。他從小住校，坦言自己很喜歡團體生活，春訓以來，他經常與隊友聊天，結交不少各個國家的選手，無論是超級球星大谷翔平，日本名投山本由伸、佐佐木朗希，他都把握機會與他們互動。

打擊觀念上，柯敬賢也發現明顯的差異。他說，台灣的教法要求揮棒時縮短路徑，棒頭直接去找球，但在美國更重視，身體轉動的時候，握棒的後手稍微留住，讓球棒停留在好球帶的時間更長，打中球的力量更大，球也會飛得更遠。

道奇體系只有柯敬賢一名台灣球員，但他旅外征戰不孤單，同樣來自平鎮高中青棒隊的同屆隊友陽念希、林維恩，也在亞利桑那春訓，準備展開美職新球季。陽念希效力巨人、林維恩打運動家隊。

柯敬賢說，3人感情很好，過去住校時床位在同一排，創了一個團體叫「旅外三兄弟」。今年一起旅美，3人會互相分享在各隊的資訊，在生活上互相照應。

林維恩 柯敬賢

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