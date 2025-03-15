MiLB／鄭宗哲新秀對抗賽敲雙安 莊陳仲敖2局好投連K教士農場前2新星

聚集各隊農場潛力新秀的大聯盟春訓新秀對抗賽登場，今天有兩位台灣選手出賽，效力海盜隊的鄭宗哲敲雙安，運動家隊的投手莊陳仲敖則是中繼2局無失分、送出3次三振，壓倒教士隊農場排名前二的兩位新秀。

海盜面對費城人之戰，鄭宗哲擔任先發第一棒、游擊手，4打數敲出2安打、吞下2K，另有1次保送、1次盜壘成功。

鄭宗哲5局上在無人出局、二三壘有人的打席敲出安打，送回海盜第1分，9局上擔任首位打者，敲出中間方向的平飛安打，隨後與隊友發動雙盜壘成功，但海盜的攻勢最終留下滿壘殘壘，終場以3：5落敗。

莊陳仲敖連K教士農場2名大物。 美聯社

運動家以5：2擊敗教士隊，莊陳仲敖第5局登板，先面對薩拉斯（Ethan Salas）、卡斯坦農（Marcos Castañon）連飆2K開局，儘管出現保送，但隨即讓佛度戈（Rosman Verdugo）敲出飛球出局；6局下續投演出三上三下，包括面對弗瑞斯（Leo De Vries）再演出三振。

莊陳仲敖2局投球未被敲出安打，遭到他三振的苦主中，弗瑞斯、薩拉斯分別是教士農場排名第一和第二的新秀。