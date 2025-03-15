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MiLB／18歲小將柯敬賢加入道奇逐夢 刺青阿美族語想念父親

中央社／ 鳳凰城14日專電
效力洛杉磯道奇隊的18歲外野手柯敬賢的手臂上刺青，寫下已故父親的阿美族語名字，帶著對父親的思念征戰異鄉。圖中央社提供
效力洛杉磯道奇隊的18歲外野手柯敬賢的手臂上刺青，寫下已故父親的阿美族語名字，帶著對父親的思念征戰異鄉。圖中央社提供

台灣18歲小將柯敬賢帶著對已故父親的思念，征戰美國職棒，手臂上刺青寫著父親阿美族語名字。他參加道奇隊春訓時夢見父親，「穿著我給他那一套最喜歡的衣服，站在飯店樓下看著我笑。」

去年6月，柯敬賢以總值75萬美元（約新台幣2421萬元）合約加盟洛杉磯道奇隊，在台北的入隊儀式上，他向已故父親說話：「雖然他現在在天上，但我想跟他說，爸爸我成功了。」可見父子感情之深。

柯敬賢今年展開在洛杉磯道奇隊的第一年春訓，接受中央社專訪時，回憶年幼時父親帶著他與兄弟打棒球。那是柯敬賢在接受正規訓練之前的日子，他臉上帶著笑容說：「爸爸的球好快，我們都打不到。」

柯敬賢擁有台非混血的背景，父親是台灣阿美族人、母親來自南非。柯敬賢的父親過去從事船員、隧道工程等工作，2022年遭遇工傷意外，過世時尚未50歲。

在距離台灣1萬公里的亞利桑那州，柯敬賢加入夢想中的道奇隊，正準備展開全新的職業生涯，手臂上的刺青帶著對父親的思念一起在異鄉拚戰。

柯敬賢說明，刺青上有基督教的十字架與耶穌，也寫上父親的阿美族語名字Massa，以及1973-2022代表父親出生與過世的年份。他說，刺青不是追求好看，「我希望把對自己有意義的東西刺在身上。」

18歲台灣棒球好手柯敬賢（左）效力道奇隊，在春訓基地為球迷簽名。圖中央社提供
18歲台灣棒球好手柯敬賢（左）效力道奇隊，在春訓基地為球迷簽名。圖中央社提供

柯敬賢說，小學就加入棒球隊，展開住校生活，與父親相處的時間不多，但家人感情很好；通電話時，常以父親的阿美族語名字相稱，開玩笑叫他「瑪莎老大」（Massa大欸）。年幼時對棒球有興趣，也是源自跟父親一起玩球。

柯敬賢人在美國，白天練球、備戰球季，晚上入睡之前不忘與父親說話，「當天打擊或守備狀況不好的時候，我會跟他聊天一下，讓自己比較好睡覺。」

柯敬賢說，有一次在睡夢中見到父親，看到他在飯店樓下，「他過世的時候，我有給他一套衣服，那是他最喜歡的衣服，我夢到他的時候，他穿著他很喜歡的那一套衣服，在飯店樓下遠遠的站著，看著我在笑。」

柯敬賢認為這個夢給他力量，讓他打球更安心。他說：「畢竟我們都很想他，來到這裡還可以夢到他，我覺得是一件很好的事，代表爸爸有在注意我的表現，保佑著我。」

柯敬賢 棒球

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