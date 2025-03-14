MLB／不藏了！道奇教頭公布日本三巨頭出賽規劃誠意滿滿

大聯盟2025年海外開幕系列戰將於3月18、19日在東京巨蛋熱鬧登場，道奇隊將與小熊隊交鋒。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）沒打算隱藏且誠意滿滿，在賽前記者會上亮牌旗下「日籍三本柱」的使用說明書，也提醒球員該如何面對小熊隊日籍先發投手今永昇太。

這場在東京的海外開幕賽，兩隊共有5名日籍球員，小熊有金永昇太與鈴木城也；道奇更擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希3人，羅伯茲也提前說明三人的出賽安排，首先表示大谷翔平確定會連續兩場擔任指定打擊（DH）：「我們期待他貢獻高品質的打席，帶給觀眾最棒的比賽。」

至於對於前兩戰的先發山本由伸與佐佐木朗希，羅伯茲則說：「山本預計會投5到6局，希望他能交出精彩的投球表現；至於 佐佐木則會控制在4至5局內，我們會密切注意他的狀況。」

小熊隊首戰先發任務則交給日籍左投今永昇太（Shota Imanaga），羅伯斯對這位強投也有清楚分析：「今永昇太的速球很會跑，變速球更是他的致命武器。如果我們的打者能有效避免揮空他的變速球，就有機會攻破他。」

得一提的是，道奇教頭羅伯斯出生於日本沖繩，此次率隊再度來到日本比賽，本人也相當激動：「時隔6年，我們再次來到日本開幕，我感到非常興奮與感激，這對我個人來說更有特別意義。」