MLB／開幕戰來台灣打？大谷翔平：有機會的話很幸福

大聯盟海外開幕戰將在3月18、19日於東京巨蛋舉行，道奇隊今天公開練習前邀請三位日本球員參加記者會，被問到若在台灣出賽的想法？大谷翔平認真回覆：「如果有機會的話，我覺得非常幸福。」

大聯盟去年在南韓舉辦海外開幕戰，今年則移師東京，大谷翔平連兩年參加，也因此記者會上有來自台灣的媒體提問，未來若大聯盟考慮在台灣舉辦開幕戰，大谷翔平對此有什麼想法？

「我個人覺得很適合。」大谷翔平表示，能夠在不同國家的人面前打棒球，是一件美好的事情，所以才有去年的韓國行、今年的日本開幕戰。

大谷翔平也表示，自己首先是希望這個系列賽有好的成果，也能帶動未來在其他國家舉辦的氣氛，「如果有機會在台灣球迷面前出賽，我會覺得這是一件非常幸福的事情。」

至於亞洲與美國球迷的差異，大谷翔平表示：「無論是哪個國家的棒球迷，大家的熱情都是一樣的，能夠在這樣的球迷面前打球很開心，我也希望能夠透過比賽傳遞這樣的喜悅給球迷，無論國家或種族。」