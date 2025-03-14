MLB／大谷翔平還在調時差 海外賽盼日本球迷享受醍醐味
美國職棒大聯盟海外開幕戰將在3月18、19日於東京巨蛋舉行，道奇隊今天進行公開練習前，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希出席記者會，大谷翔平表示自己很期待這個系列賽，也希望在日本球迷的面前，日本選手都有好表現。
根據日本媒體「The Daily」報導，這場記者會吸引了約20台電視攝影機、50位記者到場，大谷翔平說：「我真的非常期待，現在專注在調整時差，希望打出一個好的系列賽。」
道奇與小熊隊球員都在昨天才抵達日本，除了道奇的日本三本柱外，小熊也有今永昇太、鈴木誠也兩位日本球員，大谷翔平表示，這個系列賽希望兩隊的日籍球員都有好表現，「想要讓日本球迷看到更多日本球員活躍的樣子。」
不過兩隊仍有不少大聯盟的星級球員，大谷翔平也提醒球迷不要錯過，「世界級的球員會在比賽中展現他們的個性，無論是力量、速度，希望球迷們能夠享受這樣的醍醐味。」
擔任開幕戰先發投手的山本由伸則表示，自己的身體狀態已經準備好出賽，「能夠走到這邊，是受到很多人的幫助，我希望能展現出最好的表現。」
負責第二戰先發的佐佐木朗希則說：「對我來說，能夠照自己的方式投球很重要，我也會努力將自己最好的一面發揮出來。」
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