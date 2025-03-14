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MLB／東京海外開幕戰官方專賣店 大谷翔平周邊商品引發搶購

中央社／ 東京14日專電
大谷出席東京海外開幕戰賽前記者會。 法新社
大谷出席東京海外開幕戰賽前記者會。 法新社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊18日將在東京開幕系列賽迎戰芝加哥小熊隊，東京巨蛋附近的官方商品專賣店今天開賣，特別在清晨5時30分開店，一大早就吸引粉絲湧入搶購，其中也有來自台灣的球迷，瘋搶大谷翔平周邊商品。

東京巨蛋迎接大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太、鈴木誠也等日本選手「回娘家」，結合日本獨特應援與周邊文化，設計出一系列商品，先前在網路預購秒殺，尤其是藝術家村上隆設計的櫻花版球衣更是瞬間賣完，讓不少球迷今天直接衝到現場。

官方商品店「MLB TOKYO SERIES OFFICIALSTORE」今天特別在上午5時半開門營業。根據日媒報導，開幕前就吸引了約200名粉絲排隊。

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊將在18日東京海外開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，14日清晨5時半（台灣時間4時半）東京巨蛋附近的「MLB東京開幕戰官方商店」開店前有200人排隊。 中央社
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊將在18日東京海外開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，14日清晨5時半（台灣時間4時半）東京巨蛋附近的「MLB東京開幕戰官方商店」開店前有200人排隊。 中央社

14日以及週末的15日、16日兩天，商店破例在5時30分營業，17日以及開幕戰的18日、19日則將在上午10時開店。即使沒有比賽門票也可以入場。

日媒報導，今天凌晨4時30分左右就來排隊、家住東京的1位男性兩手提滿提袋受訪表示，「因為在網路上沒買到周邊，所以今天趕在上班之前來排隊，幸運買到了」。

周邊商品項目眾多，除了球衣、T恤、棒球帽、「村上隆×MLB限定商品」，各種馬克杯、保溫杯、應援棒、應援扇，甚至還有兒童球衣、扭蛋等，令人眼花撩亂，現場可看到很多人攜家帶眷來搶購，或是開視訊現場點單，也有不少台灣球迷來到現場。

迎美國職棒大聯盟（MLB）東京海外開幕戰，官方周邊商品店販售的項目眾多，除了球衣、T恤、棒球帽、「村上隆×MLB限定商品」，各種馬克杯、保溫杯、應援棒、應援扇，甚至還有兒童球衣、扭蛋等，令人眼花撩亂。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日 中央通訊社
迎美國職棒大聯盟（MLB）東京海外開幕戰，官方周邊商品店販售的項目眾多，除了球衣、T恤、棒球帽、「村上隆×MLB限定商品」，各種馬克杯、保溫杯、應援棒、應援扇，甚至還有兒童球衣、扭蛋等，令人眼花撩亂。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日 中央通訊社

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊將在18日東京開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，東京巨蛋附近的「MLB東京開幕戰官方商店」湧入眾多球迷搶購商品。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日 中央通訊社
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊將在18日東京開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，東京巨蛋附近的「MLB東京開幕戰官方商店」湧入眾多球迷搶購商品。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日 中央通訊社

特別買了大谷17號球衣的台灣球迷張博淵和朋友一行人趕在第一天來購買商品，每個人都「噴」了新台幣數千元。

他受訪表示，平常就是棒球迷，這次要來日本玩之前，發現剛好碰上開幕戰，本來想要進場看球，但是門票實在太難搶，前來購買周邊商品過過癮也好。

他也說，大谷翔平是一位很有目標的選手，他平時就相當欣賞。這次台灣確定打入經典賽正賽，明年將在東京比賽，到時希望有機會來現場觀賽，雖然他欣賞大谷，但到時候「絕對還是要替台灣隊加油」。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊，18、19日在東京巨蛋開打海外賽。兩隊共有5名日籍選手，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太、鈴木誠也，被視為日本選手「回娘家」，引發關注。中央社
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊，18、19日在東京巨蛋開打海外賽。兩隊共有5名日籍選手，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太、鈴木誠也，被視為日本選手「回娘家」，引發關注。中央社

美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕戰，18日將在東京巨蛋開打，由洛杉磯道奇隊對上芝加哥小熊隊。中央社
美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕戰，18日將在東京巨蛋開打，由洛杉磯道奇隊對上芝加哥小熊隊。中央社

MLB 大谷翔平 棒球

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