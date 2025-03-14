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MiLB／官網評新秀對抗賽亮點 柯敬賢成道奇代表

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟春訓舉辦新秀對抗賽，官網點柯敬賢列為道奇隊代表人物。 聯合報系資料照
大聯盟春訓舉辦新秀對抗賽，官網點柯敬賢列為道奇隊代表人物。 聯合報系資料照

美國職棒大聯盟在春訓期間舉辦的「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，今年共有4位年輕台將入選，而大聯盟官網在撰文點出各隊觀看亮點時，將柯敬賢列為道奇隊代表人物。

今年入選新秀對抗賽的四位台灣球員，分別是老虎隊李灝宇、已進入40人名單的海盜隊鄭宗哲、運動家隊投手莊陳仲敖以及道奇隊農場排名第16的柯敬賢。

第2年舉辦的新秀對抗賽匯集69位百大新秀，去年選秀前35指名有32人參加，都是未來潛力股，而大聯盟官網也由三位專家共同撰文分析，在30隊農場各選出1位代表性人物。

其中道奇正是柯敬賢，文中指出，柯敬賢由於目前僅出賽9場，在道奇深厚的農場中很容易被忽視，然而道奇國際球探部副總迪柏（Jon Deeble）將柯敬賢比為貝林傑（Cody Bellinger），而柯敬賢具備良好打擊的所有素材，並有著成熟的打擊策略。

大聯盟 柯敬賢 道奇

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