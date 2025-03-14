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MiLB／看見鄧愷威控球大躍進 教練：本季有機會大顯身手

中央社／ 鳳凰城13日專電
台灣棒球好手鄧愷威在美國職棒舊金山巨人隊春訓營表現傑出，獲得教練團成員肯定。中央社
台灣棒球好手鄧愷威在美國職棒舊金山巨人隊春訓營表現傑出，獲得教練團成員肯定。中央社

台灣好手鄧愷威在美國職棒舊金山巨人春訓營表現傑出。教練團成員向中央社表示，看見鄧愷威在成熟度、控球大幅進步，保持這樣的水準，今年有機會大顯身手。

巨人農場投手統籌助理教練尤金（Matt Yourkin）說，從鄧愷威在大聯盟春訓營，以及之後下放小聯盟春訓營的表現來看，「只要他能保持現有的狀態，他會在比賽中發揮影響力」。

尤金負責輔佐投手統籌教練，關照小聯盟各層級投手。他觀察鄧愷威投球展現幾大優點：「他能讓球隨心所欲，跑出想要的移動尾勁，擁有大約5種武器。更重要的是，他相信自己，把球投進好球帶，能在好球帶內解決打者。」

鄧愷威7日在小聯盟分組對抗賽，繳出2局6次三振的精彩演出；10日上大聯盟支援熱身賽，僅用8球就讓小熊打者三上三下。

美國職棒舊金山巨人農場投手統籌助理教練尤金（Matt Yourkin）肯定台灣投手鄧愷威表現，只要保持下去，會在比賽中發揮影響力。中央社
美國職棒舊金山巨人農場投手統籌助理教練尤金（Matt Yourkin）肯定台灣投手鄧愷威表現，只要保持下去，會在比賽中發揮影響力。中央社

尤金觀察，鄧愷威在春訓的投球，球路威力非常出色，極具壓制力，能夠主宰全場。問到鄧今年是否有機會上大聯盟？尤金表示：「可惜這不是我能決定，但如果他有機會的話，相信他能夠好好把握。」

巨人農場野手統籌教練狄格斯（Tony Diggs）與台灣投手鄧愷威有好交情。中央社
巨人農場野手統籌教練狄格斯（Tony Diggs）與台灣投手鄧愷威有好交情。中央社

與鄧愷威有好交情，巨人農場野手統籌教練狄格斯（Tony Diggs）見到鄧愷威，握手頻喊Attaboy（幹得好！），雙手一攤「我沒有什麼好建議的，太棒了」。

狄格斯向中央社表示，鄧愷威今年春訓回來，成熟度大幅提升，無論對好球帶的掌握、把球投進好球帶的策略，都有大躍進。

在大聯盟的競爭環境下，狄格斯表示，球員總是有再進步的空間，鄧愷威在這個春訓展現了他的進步之處，最重要的是他必須保持穩定性，將他已改進的部分持續穩定發揮出來。

狄格斯說，只要鄧愷威保持目前的狀態，持續下去，他有很好的機會可以主宰比賽、大顯身手。

大聯盟 小聯盟 鄧愷威

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