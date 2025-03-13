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MLB／小葛雷諾報價細節曝光！若成真將成史上第2大約

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾與藍鳥談約的細節曝光，若照小葛雷諾的意思，他的合約將成為史上第2大約。 美聯社
小葛雷諾與藍鳥談約的細節曝光，若照小葛雷諾的意思，他的合約將成為史上第2大約。 美聯社

2月中旬，藍鳥隊當家重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與母球團談判續約破局，理由是球團未能在他給出的期限前提供他滿意的條件，季後預計將進入自由市場。而根據《紐約時報》記者海曼 （Jon Heyman）則透露雙方的談判價碼。

據相關人士認識透露給海曼的消息，藍鳥曾開出5億美元的超大合約，並且會以延期支付的方式進行。由於延遲支付的關係，合約的現值約落在4到4.5億美元間，這項原因使得小葛雷諾無法點頭。

雖然大谷翔平與道奇簽下10年7億美金合約，但由於延遲支付，現值為4.6億美元。 美聯社
雖然大谷翔平與道奇簽下10年7億美金合約，但由於延遲支付，現值為4.6億美元。 美聯社

根據報導，小葛雷諾並非不接受延遲支付，而是他希望合約的現值能落在5億美元，他曾開出一份14年，但總值低於6億美元的合約給藍鳥，但未能達成共識。若此報價成真，將會是排在索托（Juan Soto）之後的史上第2大約。

對此，小葛雷諾則表示，他要求的金額比索托少很多很多，「我希望簽14年約。哪怕14年、15年甚至是20年約，我都願意，但方法要對。」2024賽季，小葛雷諾出賽159場，繳出30轟、103 分打點，OPS 為.940。他也曾兩度獲得銀棒獎，一次金手套獎。

小葛雷諾 藍鳥

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