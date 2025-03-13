MLB／道奇日本3巨頭盡地主之誼 高檔飯店+豪華壽司一應俱全

道奇隊東京開幕戰將在3月18、19日舉行，陣中擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希3位日本球員的道奇自然有所安排，幾位日本巨星將盡東道主之誼，安排高級飯店以及「球員限定」大餐。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）受訪時分享道奇場外行程：「比賽日時，我們大概下午3點左右到達現場，稍微休息後進行練習。周日翔平、由伸與朗希將會舉辦球員限定的宴會，他們請了一位非常不錯的壽司師傅負責晚宴。」

球員們入住的高級飯店內，備品、床具與景觀皆為頂級。據消息稱，從晚宴到飯店皆是由3位日籍球星安排，將地主身份展現的淋漓盡致。目前這場海外開幕戰的門票皆已售罄，原先不開放觀看的賽前熱身也轉為售票入場，可見這場賽事在日本關注度非同小可。

小熊隊日本球員鈴木誠也(左)、今永昇太(右)已抵達日本。 法新社

2場海外戰的先發投手也都已底定，首戰道奇將派出山本由伸，出戰小熊隊日籍左投今永昇太；次日則是佐佐木朗希擔綱道奇先發，小熊王牌史提爾（Justin Steele）則嚴陣以待。