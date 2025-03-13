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MLB／大谷赴日無法隨行 真美子貼心送大嫂團「日本風」禮物
道奇與小熊隊將在3月18日、19日打大聯盟東京開幕戰。道奇日本球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希稍早已搭機飛往日本，預計當地時間今天下午飛抵東京。大谷妻子田中真美子因懷孕無法飛去日本，不過她相當暖心，特地準備禮物給道奇球員家屬。
道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）的妻子妮可（Nicole）今天在IG發限動，分享真美子貼心準備的禮物，裡面有Hello Kitty商品和許多日本零食，還有一個印有道奇標誌的藍色提袋，內附有一封英文信件，讓妮可直呼太可愛了！
真美子用英文寫信，內容提到，「親愛的女士們，我真希望能和你們一起踏上這趟精彩的日本之旅。雖然我無法親自前往，但心與你們同在，希望你們能度過一段美好的時光，盡情沉浸日本獨特的文化、美食和各種難忘的體驗。」
大谷在去年2月宣布結婚，3月南韓海外賽公開田中真美子身分。去年12月底大谷宣布自己即將升格為人父。
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