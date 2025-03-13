MLB／遊騎兵狄葛隆復出調整投球策略 盼健康投完整賽季

遊騎兵隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）經歷第2次TJ韌帶置換手術後，終於在春訓重返投手丘，但這次他不再是一味追求極速的火球投手，而是學會適時收力，以確保能夠健康度過整個賽季。

在遊騎兵春訓期間，狄葛隆首次進行實戰打擊練習，他透露自己仍然有「三振所有打者」的直覺，但必須提醒自己不要過度施力，以減少手臂負擔。他坦言現在的自己必須做出調整，並回顧2018年奪下生涯首座塞揚獎的賽季，當時他均速約在96哩左右，雖然仍能偶爾飆破100哩，但並非每球都在極限速度，「以前我每球都要100哩，現在要學會根據比賽狀況選擇投球策略，利用控球與節奏來壓制打者。」

"I look back at the two best years of my career and I didn't throw 100. I'd rather stick a 97 where I want rather than 100 that leaks back a little bit. I think it's pitching smarter."



Jacob deGrom evaluates his first start of 2025 spring training ⤵️ https://t.co/K7CS8LZ3ec pic.twitter.com/SyYi8jT5bO — Victory+ (@victoryplustv) 2025年3月8日

從2018年至2021年，狄葛隆展現聯盟最具宰制力的投球能力，防禦率長期維持在極低水準。然而，隨著球速逐年增加，對手幾乎難以擊中他的球，但身體也無法長期承受如此高強度的投球，最終在2023年6月進行第2次TJ手術。此次復健過程比過去更謹慎，他與遊騎兵隊醫梅斯特（Keith Meister）密切合作，確保恢復計畫不會造成過度負荷。

在春訓首場實戰登板對陣皇家隊時，狄葛隆速球均速達97哩，最高來到98哩，但比賽中他不再全力飆速，而是透過控球與變化球來壓制打者。他僅用了31球完成3局投球，三振3人，未被擊出任何安打與四壞保送，展現仍具備頂級投手的水準。

狄葛隆。 美聯社

狄葛隆表示，他不會為自己設定固定的投球局數或球數限制，而是透過監控投球壓力來決定強度。他強調，有些比賽可能投5局75球，但處於高壓情境，每局都面對壘上有人的狀況，對手臂的負擔遠大於順利投完100球比賽，「現在的關鍵不是數據，而是如何管理體能負擔，我希望可以讓自己維持整季健康，這才是最重要的目標。」

遊騎兵球團對此也採取相對保守的策略，預計讓狄葛隆延後至球季第5場比賽才登板，為他爭取更多恢復時間，並確保他能夠穩健度過賽季初期。雖然狄葛隆已不再是過去動輒飆破100哩的火球怪物，但他的投球智慧、精準控球與戰術運用，仍將是遊騎兵在本季競爭季後賽席次的關鍵。