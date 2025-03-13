MLB／老虎跑者干擾雙殺卻遭「爆頭」 同場差點復刻鳥擊事件

今天光芒與老虎隊春訓竟上演二度「名場面」，包含「跳躍干擾」與差點重演的「鳥擊事件」，不只現場觀眾驚呼連連，就連主播都覺得不可思議。

首先1局下半，老虎打者格林（Riley Greene）打出中間方向平飛球，遭到光芒游擊手威廉斯（Carson Williams）美技接殺，但原一壘跑者貝耶茲（Javier Baez）此時已來不及回壘，竟選擇在威廉斯面前一躍而起，嘗試干擾他的傳球。

Javier Baez is using his head this Spring Training pic.twitter.com/ju4EK7AM6S — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年3月12日

而貝耶茲這一跳，竟讓回傳球打在自己的頭盔上，球被彈飛後仍然被一壘手亞朗達（Jonathan Aranda）接住，完成雙殺。就連光芒教頭凱許（Kevin Cash）都覺得莫名：「我從沒見過這種狀況，但很開心沒人受傷。」貝耶茲賽後則沒有接受訪問。

另一名場面則是發生在八局上半，光芒打者皮特斯（Tristan Peters）打出一壘方向強勁滾地球，沒想到差點擊中一隻鳥，主播馬上聯想到「巨怪」強森（Randy Johnson）在2001年春訓時以速球不慎「擊斃」一隻鳥的事件，所幸今天這場比賽並沒有受害者，該局順利結束。