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MLB／鈴木誠也東京開幕戰前「持刀打擊」 展現武士精神
芝加哥小熊外野手鈴木誠也近日在打擊練習時上演一場「武士風」訓練方式，他拿著武士刀而非球棒，進入打擊籠內直接斬擊來球，為即將到來的東京開幕戰增添話題。
在小熊隊分享的影片中，鈴木誠也輕鬆揮舞武士刀，將一顆顆不幸的棒球切成兩半，最後一次揮擊甚至讓半顆球飛向球隊攝影師，所幸沒有造成意外。值得一提的是，他每球皆成功擊中，展現極佳的打擊準確度。
這種「持刀訓練」並非首例，日本傳奇全壘打王王貞治便曾使用武士刀訓練擊球，最終締造868轟的職業生涯紀錄，成為世界棒球史上的傳奇人物。
然而，當小熊隊與道奇隊於3月18日在東京巨蛋正式迎來2025大聯盟開幕戰時，鈴木誠也仍得換回傳統的球棒。屆時，球棒與武士刀何者更具威力，或許將成為另一個話題焦點。
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