MLB／官網預測2025強打者 大谷翔平排第二輸給賈吉

大聯盟官網預測2025年打者力量排行榜（Hitter Power Rankings）前十名，洋基隊賈吉（Aaron Judge）排名第一，道奇隊的大谷翔平則排在第二，剛與大都會隊簽下大約的索托（Juan Soto）位列第三。

1.賈吉（Aaron Judge），洋基

在過去三個賽季，唯一讓這位兩屆美聯MVP得主減速的，是他在2023年遭遇的意外腳趾傷勢。這段時間內，賈吉的打擊成績為打擊率3成04、上壘率4成33、長打率0.674，OPS+為206，遠超過聯盟平均水平。平均每個賽季打出52支全壘打，若是162場比賽則打出60支全壘打。投票專家團認為，賈吉在2025年有可能迎來又一個歷史性賽季。

2.大谷翔平，道奇

大谷連續兩年領先所屬聯盟的全壘打、總壘打數、上壘率和長打率，這次是在國聯為道奇隊效力，他還在得分和打點上位居聯盟之首。再加上「50轟、50盜的賽季」。雖然在2025年，大谷可能不會再像以往那樣積極奔跑，但他很快就會重返投手丘，除此之外，很難給他的表現設限。

3.索托（Juan Soto），大都會

近年來索托因為2次交易、自由球員市場，成為外界焦點，但最終他簽下史上最大合約並在大都會隊安定下來，能夠專心於成為現代版的威廉斯（Ted Williams）。即便經歷了這麼多的變化，索托依然只有26歲，所以，雖然這聽起來令人有些驚訝，但最好的時刻或許還未來臨。