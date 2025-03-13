MLB／將扛下洋基頭號先發重任 弗里德：沒人能成為柯爾

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）宣布將進行TJ韌帶置換手術後，洋基頭號先發重任，預計將落在休賽季加盟的前勇士隊王牌弗里德（Max Fried）身上，他也希望能幫助洋基全力搶勝。

洋基「左右護法」美夢尚未開季就被柯爾的傷病打破，弗里德也因此肩負更大的責任，他受訪時肯定柯爾的特殊之處，也期許自己能穩定軍心，「說到底，沒有人能成為柯爾。不管他在不在陣中，我能做的就是做好我的工作。」

弗里德受訪時強調：「最重要的是，我要確保我投球的那天，能為球隊爭取到奪勝的機會。」柯爾的缺陣讓弗里德高機率扛下開幕戰先發投手，預計將在3月27日對上釀酒人隊，弗里德對此表示，他會平常心看待這場比賽，「就當作整季33場先發中的1場吧。」

31歲的弗里德休賽季以8年2.18億美元轉戰洋基，是史上最大的左投合約。他在勇士的8個賽季繳出了73勝36敗，防禦率3.07的成績。至於受傷的柯爾預計需要18個月才能重回球場，本季確定報銷。