MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

美國職棒老虎隊今天將李灝宇分配至小聯盟春訓營，今年台灣球員在大聯盟春訓營的人數正式歸零，隨著開季時間逼近，可能是自2005年以來，史上首次連兩季無台將進入大聯盟開季名單。

李灝宇今天在老虎與光芒之戰替補上場，7局上接替二壘防區，並在7局下的打席敲出內野飛球遭到接殺，總計今年春訓熱身賽出賽13場，22打數敲出3支安打，其中包含2支二壘打，打擊率1成36，吞下10次三振。

賽後老虎隊宣布進行第三輪的春訓名單調整，李灝宇與捕手李蘭佐（Thayron Liranzo）都降至小聯盟，根據美媒預測，李灝宇今年會從3A出發，或許下半季有機會首度站上大聯盟舞台。

今年參加大聯盟春訓的台灣選手，鄭宗哲、林家正、莊陳仲敖、鄧愷威等人都已經先降至小聯盟，加上今天的李灝宇，目前大聯盟春訓營已經沒有台灣選手。

自2005年曹錦輝首度進入洛磯隊開季名單以來，台灣球員陸續發光發熱，王建民、郭泓志、胡金龍、倪福德、王維中、林子偉都曾進入開季名單，陳偉殷7個球季進入開季名單更是史上最多，到去年之前僅2007、2018年曾無人進入開季名單。

而去年球季隨著張育成因春訓受傷趕不上開季，大聯盟開季台將人數相隔5年再次歸零，今年若無人延續，將是史上第一次連兩季都看不到台灣選手進入開季名單。