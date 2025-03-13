MLB／球季在即王牌卻整季報銷 洋基總管頭痛：可用之兵不多
洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）日前在個人IG上宣布將進行TJ韌帶置換手術，等同宣告2025賽季報銷。開季在即，對洋基的投手調度著實為一大考驗，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也直呼情況不太樂觀。
凱許曼受訪坦言：「我們會評估有誰是可以上場的，只不過在這個節骨眼，能派上用場的投手確實不多。」談到交易的可能性，凱許曼表示，近期不太可能出現好機會，通常要等到交易大限前才能有所進展。
目前洋基的投手陣容，可能以休賽季用大約簽下的前勇士隊王牌弗里德（Max Fried）為首，輔以洛登（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）以及施密特（Clarke Schmidt）作為新賽季的先發輪值。
凱許曼補充說：「我們會先依靠手邊現有的資源，接著再盡可能探索市場上是否有其他可用之兵。」可能將扛下1號先發的弗里德（Max Fried）將是洋基最大希望，休賽季他以史上最大左投合約8年2.18億美元加盟條紋軍。
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